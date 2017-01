Un ancien joueur de Tottenham dans le Secret Story anglais

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chacun gère son après-carrière comme il l'entend.Libre depuis la rupture de son contrat avec Gillingham en septembre dernier, le milieu de terrain anglais Jamie O'Hara a trouvé une reconversion légèrement étonnante. Celui qui est passé par les centres de formation d'Arsenal et de Tottenham, avant de faire ses débuts en pro avec les, a fait son entrée ce mardi soir dans la maison duanglais pour les «» , leDans cette télé-réalité, le milieu de trente ans côtoiera d'autres personnes connues dans le milieu du ballon rond, puisque la fille adoptive de Paul Gascoigne, Bianca Gascoigne, ainsi que l'ex-femme de George Best , Angie Best, font aussi partie de l'aventure. Pour les mélomanes, le chanteur Ray J, surtout connu pour avoir fait uneavec Kim Kardashian, sera présent dans la maison.Un beau casting en somme.