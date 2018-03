Un ancien gardien de Serie A va reprendre sa carrière à 75 ans

1

LR

Papy fait de la résistance.Lamberto Boranga, âgé de 75 ans depuis le 30 octobre 2017, est prêt à retourner sur le terrain. Il a signé ce mardi sa licence à Marotta, en neuvième division italienne. Il est apparu à 112 reprises en Serie A au cours de sa carrière professionnelle entre 1961 et 1983, principalement à Cesena.À la fin de sa carrière de footballeur professionnel, il a continué à jouer par intermittence dans des championnats amateurs, tout en se consacrant à sa nouvelle passion, l'athlétisme. Il est actuellement le détenteur de deux records du monde dans ce domaine, celui du triple saut chez les plus de 70 ans (10m75) et celui du saut en longueur chez les plus de 65 ans (5m47). «a-t-il affirmé.On sait désormais comment sera la fin de carrière de Gigi Buffon.