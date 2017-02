Un an après la fondation du CUP : merci Nasser

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tradition et commerce sont les deux faces de la médaille du football moderne.Un an après la création de l'association visant à faire valoir les intérêts des ultras du PSG , le Collectif Ultras Paris (CUP) regarde l'avenir avec le sourire. Pour souffler leur première bougie, ils auront l'occasion ce mardi d'encourager leurs joueurs qui reçoivent le Barça dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions.À en croire leur dirigeant, Romain Mabille, cette évolution est due à la diplomatie du président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi : «» , explique-t-il dans un entretien au journalSelon Mabille, l'intérêt de la direction pour le retour des ultras a commencé lors du dernier sacre du PSG en mai 2016 : «Liberté pour les ultras» , poursuit-il.Depuis, les relations se sont réchauffées, à tel point que depuis le mois d'octobre dernier, le Parc des Princes peut à nouveau goûter à la ferveur des ultras. En décembre 2016, le CUP a même déployé un tifo pour remercier le président qatarien d'avoir pris un virage à 180 degrés.» , conclut Romain Mabille.En revanche, on peut imaginer qu'un tel discours émanant de la branche dure des Boulogne Boys arrivera le jour où les poules auront des dents. Comprenez, lorsque le PSG battra le Barça