Un Allemand passe du foot amateur à la D3 anglaise

AH

Éclosion express.À 22 ans, Lachlan Barr vit un rêve éveillé, le rêve de tout footballeur amateur. Ce jeune Allemand vient en effet de quitter Berlin et ses environs pour rejoindre l' Angleterre et y devenir footballeur professionnel.Joueur clé du FC International Schöneberg l'an passé, en division régionale allemande, il a tapé dans l'œil du club anglais de troisième division de Bradford. Habitué des joutes face au Fortuna Biesdorf, SSC Sud-Ouest ou le BSC Rehberge, Lachlan Barr va découvrir le stade de 25 000 places de Bradford et notamment affronter Portsmouth ou Blackburn.Avec ses 189 centimètres et son jeu de tête solide, le gamin semble parfaitement adapté au jeu léché de la League One anglaise.Le nouveau Peter Crouch