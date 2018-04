Un accord trouvé entre Sochaux et le Deportivo Alavés

59

JR

Le Football Club Sochaux -Montbéliard va parler basque.L'entraîneur sochalien Peter Zeidler a confirmé il y a quelques heures qu'un accord de collaboration entre le FCSM et le Deportivo Alavés avait été trouvé. S'il ne s'agirait pas d'un rachat, le club espagnol prendrait en charge une partie de la dette de Sochaux , et en profiterait pour contrôler le secteur sportif des Lionceaux, d'après la chaîne de télévision ETB.Après Rudes, en Croatie , et le JS Hercules en Finlande , le Deportivo Alavés ferait du FCSM son troisième club satellite en Europe, et aurait notamment la mainmise sur son centre de formation. Sochaux compte cinq points de retard sur le premier barragiste, et a probablement dit adieu à ses espoirs de montée en Ligue 1 la saison prochaine.Qu'elle est loin, l'époque où Marvin Martin et Ryad Boudebouz enflammaient Bonal...