Un accord Favre-Dortmund ?

Laissez-nous Lucien Favre ...Absolument pas certain de rester sur le banc de Nice en raison d'une saison plus que réussie qui attire les regards, l'entraîneur suisse serait en discussions avec le Borussia Dortmund . Pire : selon, le technicien arrivé en France l'été dernier aurait d'ores et déjà convenu d'un accord avec le club allemand, qui ne souhaite pas continuer avec Thomas Tuchel , son coach actuel. Le contrat ne porterait que sur une année (avec un an supplémentaire en option).Reste à savoir ce que le club azuréen va réclamer pour laisser partir son coach. On part sur du vingt millions ?