Petits plaisirs du quotidien.Dans son rapport annuel, la Cour des Comptes a épinglé la FFF pour un fait qui date de... 2014. À l'occasion du quart de finale du Mondial 2014 face à l' Allemagne Noël Le Graët et consorts ont dépensé près d'un million d'euros pour inviter des présidents de ligues et de districts pour assister à la rencontre, au Brésil . La FFF a en effet affrété un Airbus spécial pour «» selon le rapport, qui explique que le coût de transport et de prise en charge de chaque personne s'est élevé à 7 700€ par tête.Si la plus haute instance footballistique française justifie, dans un courrier adressé à la Cour des comptes, que cette dépense «» , les Sages, eux, avancent que cet argent devrait au contraire «» .Une prise de position qui ravira sans doute François Ruffin.