Umtiti, l'amulette blaugrana

Auteur d’une intégration supersonique pour un défenseur central au FC Barcelone, Samuel Umtiti enfile, qui plus est, le costume d’amulette catalane. Pour sûr, jamais défait lorsqu'il est aligné, le Français s’installe durablement aux côtés de Gerard Piqué.

Robert Fernandez : « Son adaptation est rapide, peut-être même trop »

Une hiérarchie enfin chamboulée

Par Robin Delorme

Les week-ends en short se suivent et se ressemblent pour Samuel Umtiti . Pour sûr, au terme d’une nouvel après-midi réussi, le FC Barcelone d’un central français titulaire s’impose face à l’ Athletic Bilbao . Quelques jours plus tôt, c’est au tour du faux frère des, l’ Atlético de Madrid, de subir la loi du talismanen demi-finales aller de la Copa del Rey. Car lorsque Luis Enrique aligne d’emblée le natif de Yaoundé, le Barça ne perd jamais. Mieux, avec Umtiti dans le onze, le taux de victoire avoisine les 90% de succès quand, lorsqu'il est absent, ce taux frise les 40% (cinq succès, six nuls et deux défaites). Des chiffres sans équivoque, donc, d’autant plus que le Lyonnais n’en est qu’à ses premiers mois au Camp Nou et qu’aucun autre élément de l’escouade desne s’approche de cette réussite. «, affirme son entraîneur asturien. Neymar et Umtiti le requin :L’une des clés de voûte de cette réussite fulgurante renvoie à l’intégration express de Samuel Umtiti . Sitôt l’Euro terminé, sitôt débarqué sur la côte méditerranéenne, sitôt installé dans sa maison d'Esplugues, il entame des cours intensifs de castillan et, mieux, de catalan. Des efforts notoires qui ne passent pas inaperçus au sein d’un vestiaire rempli d’ego, mais aussi de jeunes comparses à la blague facile. De fait, à l’intérieur des installations de la cité sportive Joan Gamper, il tisse illico des liens d’amitié avec les deux Brésiliens Neymar et Rafinha . Rapidement, cette intégration auprès de ses acolytes est rejointe par une autre incorporation : celle des préceptes du jeu. «, sentence mystiquement Robert Fernandez, directeur sportif à la manœuvre lors de son recrutement.» Pour le plus grand bonheur des palpitants de la direction barcelonaise, les boulettes n’arrivent jamais et laissent place à une réussite presque insolente tant les compliments pleuvent à chaque prestation de l'ancien Gone.Si bien que quelques semaines après le coup d’envoi de la saison, Samuel Umtiti est élu, par un sondage du quotidienauprès de, meilleure recrue estivale. Pour ainsi dire, a contrario de Lucas Digne Paco Alcácer et Denis Suárez , il est le seul à afficher un rendement immédiat que valident de nombreuses statistiques. Quand il prévient lors de la conférence de presse de sa présentation «» , il affiche une moitié de saison plus tard le meilleur pourcentage de passes réussies (91,5%) et le second meilleur total d’interceptions (5,7 par match) juste derrière son comparse Piqué (6,7). Du pain béni pour Luis Enrique qui ne tarit pas d’éloge sur l’international français : «» Autant de qualités louées qui faisaient déjà partie du rapport de la direction sportive ventant ses mérites : «Au Camp Nou et sur les Ramblas, laautour de Samuel Umtiti ne s'affaiblit donc plus depuis le coup d’envoi de l’exercice. Si une date dans le calendrier symbolise son changement de dimension, il faut remonter jusqu’à la réception européenne, mi-octobre, de Manchester City . Face à un adversaire atypique – Agüero sur le banc, De Bruyne en neuf –, Big Sam réalise une prestation monstrueuse, agrémentée de trois ovations du Camp Nou, malgré les blessures coup sur coup de Jordi Alba et Piqué. Dès lors, il remet en cause une hiérarchie bien établie depuis l’arrivée sous la guéritede Luis Enrique . Pour la première fois depuis sa prise de fonctions à l’été 2014, Gerard Piqué connaît un complément préférentiel autre que Javier Mascherano dans l’axe de la défense. Mieux, après les catastrophes industrielles Vermaelen, Chyhrynsky ou Cáceres, un central de métier donne enfin satisfaction. Cette réussite des premiers mois ouvre donc des perspectives succulentes à Samuel Umtiti qui fait de l’ambition son credo : «» Et ne jamais perdre.