Umtiti, bientôt la crème catalane ?

Auteur de son deuxième but en bleu vendredi contre l’Italie, Samuel Umtiti, parfois bousculé par Mario Balotelli, a livré un match solide dans l’ensemble. Sur le point de prolonger avec le Barça, il peut s’imposer comme le leader des Bleus sur le terrain.

De réserviste à titulaire

Sa prolongation quasiment réglée

Un but digne d’un renard des surfaces. À la suite d'une reprise de Mbappé repoussée dans ses pieds par Sirigu, Samuel Umtiti a ouvert la marque en embuscade dès la huitième minute de jeu contre l’Italie, lançant l’équipe de France vers un deuxième succès en autant de matchs de préparation (3-1). Une juste récompense pour le défenseur barcelonais, titularisé lors des onze dernières rencontres disputées par les Bleus. Précieux dans ses relances grâce à la qualité de son pied gauche, l’ancien Lyonnais s’est montré à son aise pour alerter ses latéraux, notamment Lucas Hernández, très remuant dans le couloir gauche. Mais tout n’aura pas été parfait dans la copie rendue par le Catalan sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Son marquage, parfois trop laxiste sur Balotelli (six tirs tentés par le Niçois), son manque de justesse dans les duels et sur ses alignements auraient pu coûter cher à l’équipe de France en seconde période. Qu’importe, Umtiti s’impose peu à peu comme un cadre et un leader de ce groupe, comme l’illustre sa rage de vaincre au moment de célébrer son but. Didier Deschamps ne s’en plaindra pas.Qu’elle paraît lointaine, l’époque où le public tricolore ironisait sur le supposé marabout du défenseur lyonnais. C’était il y a deux ans, lorsque Umtiti profitait des blessures en cascade (Varane, Zouma, Mathieu) et de la suspension de Sakho pour intégrer la liste des 23 pour l’Euro 2016. Au fil de la compétition, le sélectionneur avait été séduit par les entraînements du néo-Catalan et l’avait préféré à Rami pour les trois derniers matchs de la compétition. Face à l’Irlande et à l’Italie cette semaine, DD a choisi d’associer les deux hommes en défense centrale. Une grande première. Solides dans l’ensemble malgré ces quelques frayeurs en seconde période contre la, les deux arrières ont fait le job. Sans plus. Difficile toutefois d’émettre un véritable jugement sur leurs prestations tant les oppositions affichées par leset laont semblé faibles comparé à ce qui attend l’équipe de France en Russie.Contre les États-Unis samedi prochain, Raphaël Varane devrait retrouver l’axe et disputer ainsi son seul match de préparation avant le Mondial. Reste à savoir si la Dèche l’alignera aux côtés d’Umtiti pour tester sa charnière avant France-Australie, ou s'il décidera d’offrir du temps de jeu à Kimpembe. Le joueur du Barça se tient en tout cas prêt pour disputer sa première Coupe du monde : «Son premier rêve de gosse, celui de jouer au Barça, «» – comme il est appelé en Catalogne – l’a réalisé à 22 ans. Après son deuxième but sous le maillot bleu à Nice, son coéquipier barcelonais Ousmane Dembélé était le premier à lui sauter dans les bras. L’image faisait d’ailleurs ladu, dimanche. Le quotidien catalan soulignait les buts des deux compères du Camp Nou, sans oublier celui inscrit par Antoine Griezmann , annoncé avec intérêt du côté de Barcelone dans les prochaines semaines avec le titre : «» .Si le feuilleton Griezmann devrait agiter la presse espagnole cet été, le dossier autour de la prolongation d’Umtiti a lui aussi fait couler de l’encre. Courtisé par Manchester United, le Français restait flou sur son avenir. Après plusieurs prestations ratées (Séville, Roma), le joueur, jugé trop gourmand financièrement, s’est retrouvé sous le feu des critiques en Espagne. Mais ce dossier épineux devrait prendre fin avant le Mondial. Ce qui était souhaité par l’international français. Selon les informations de, le Barça se serait résigné à lui offrir la revalorisation salariale demandée à hauteur de ce que touche Luis Suárez . À lui de prouver cet été qu’il fait partie de ces joueurs de classe mondiale.