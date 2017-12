Viking, voici le maillot que tu as imaginé ! Ta tenue est dispo en boutique avec un nombre de pièces limité. Face à l'@EAGuingamp, les joueurs joueront avec ta création ! Tu veux vivre cet événement ? Rends-toi sur notre page Facebook. pic.twitter.com/UI8BHUU8J0 — Umbro France (@UmbroFrance) 11 décembre 2017

Supporter Canari, découvre le maillot que tu as créé ! Fonce en boutique, le maillot est en édition limitée ! Les joueurs le porteront contre @AngersSCO. Tu souhaites assister à cet événement ? Rends-toi sur notre page Facebook. pic.twitter.com/o2o6LN6M61 — Umbro France (@UmbroFrance) 11 décembre 2017

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cinquièmes de Ligue 1, les Canaris se préparent déjà à jouer l'Europa League avec un maillotDébut octobre, Umbro - qui s'occupe de Lens Caen et Nantes en France - avait proposé aux supporters de ces clubs de créer leur maillot, en le dessinant sur Snapchat. Et l'équipementier anglais a aujourd'hui dévoilé le résultat, pour Malherbe et le FCN Pour le SMC, cela donne une tunique inédite à dominante rouge, accompagnée de deux bandes horizontales bleues marines.Coté nantais, c'est le retour des bandes verticales mythiques de 1995, avec un maillot très proche de ceux portés en Ligue 2 entre 2009 et 2011, époque Jean-Claude Darcheville.Ces créations seront portées lors de la 18journée, pour les chocs Caen Guingamp et Nantes Angers . Ça valait bien le coup de sortir un maillot pour l'occasion.