Ultras violés

Bien plus qu’un simple bout de tissu, dans l’esprit ultra, la bâche du groupe, c’est sacré. Le Malherbe Normandy Kop, qui s’est fait cambrioler, a décidé de se mettre en sommeil juste avant un quart de finale de Coupe de France tant attendu contre l'OL. Explications.

« Comme à la guerre »

Filatures et guet-apens

Bâche anniversaire des 30 ans des Bad Gones volée."Vous avez inventé le cinéma... pas l'imprimerie ! Happy birthday ! Merci qui ? GA92" pic.twitter.com/JU5X2tH7Pz — Ultras Made in FR (@UltrasMadeinFR) 18 août 2017

« Normalement, la porte est blindée ! »

Les supporters caennais ont passé une très mauvaise soirée samedi dernier. Le Stade Malherbe s’est incliné 2-0 à Dijon, l’équipe a «» , reconnaît le coach Patrice Garande , et Damien Da Silva , le nouveau meilleur buteur contre son camp de la Ligue 1, est sorti blessé, indisponible pour deux à trois semaines. Pour les ultras du Malherbe Normandy Kop, le week-end est plus amer encore. Le groupe s’est fait cambrioler son local au stade Michel d’Ornano. «» , a indiqué le MNK dans un communiqué , qui informait quelques lignes plus bas d’une décision «» . Mais, alors, qui sont les malfrats ? Et surtout, pourquoi arrêter les animations de la tribune alors que le Stade Malherbe s’apprête à recevoir l’Olympique lyonnais ce jeudi soir en quarts de finale de Coupe de France, une première depuis vingt ans ?Un groupe ultra s’exprime de deux manières : visuelle et sonore. Sa bannière, qui porte le nom ou les initiales du groupe, fait figure de carte d’identité, et bien plus encore. La « bâche » suit le groupe pendant une dizaine, voire une quinzaine d’années, à tous les matchs et dans tous les déplacements du groupe pour sa version extérieure. Chez les ultras, la bâche est sacralisée. L’enjeu est de protéger la sienne et, pour certains, d’aller voler celle de l’adversaire. D’ailleurs, en déplacements, la plupart des groupes ultras prennent soin de ne pas mettre d’objet de valeur dans la soute du car pour se prémunir de toute attaque., assure un ultra français de longue date.» La bâche n’a aucune valeur pécuniaire, elle représente un attachement historique. «, expliquait Mathieu, alias « Scottish » , membre des Lutece Falco, dans un reportage consacré au groupe parisien au milieu des années 2000.En avril 2013, au retour d’un déplacement à Lorient, des responsables des Magic Fans stéphanois se sont fait prendre en filature. Une trentaine d’indépendants lyonnais belliqueux les ont suivis jusqu’à chez eux dans le but de leur subtiliser la bâche domicile. Et ils ont réussi leur coup à moitié en repartant avec la partie « Fans 1991 » . L’été dernier, cette fois, ce sont les Green Angels stéphanois qui ont volé chez l'imprimeur une copie de la bâche complète des Bad Gones lyonnais... avant d’exposer leur trésor de guerre dans un champ, accompagné de cette signature : «» . Une double référence à une précédente banderole corrosive des Lyonnais et une vidéo porno tournée par des membres des Bad Gones.Retour en avril 2013. C’est le premier derby normand au stade Océane : Le Havre AC - Stade Malherbe Caen. Leur rival historique – le FC Rouen – ayant disparu de la Ligue 2, les Havrais entretiennent une rivalité avec les Caennais. À la mi-temps du match, quelques Barbarians, les ultras havrais, ont repéré que la bâche des Caennais dépassait du secteur visiteurs. Ils font le tour du stade dans l’espoir de ramener un trésor de guerre . «"Regarde la bâche, si on tire dessus..." "On verra bien."» , rejoue Yann, membre des Barbarians depuis 1993. Ce jour-là, les Caennais repartent avec leur bien.Quatre ans plus tard, alors que les deux clubs n’ont plus l’occasion de se rencontrer en championnat, peut-on imaginer des Havrais derrière le cambriolage du local du MNK ? «» , détaille Yann, avant de préciser : «» La fierté, justement, c’est la raison qui pousse le MNK à se mettre en sommeil. À la fin de son dernier communiqué, le groupe ultra caennais demande à ses membres de ne pas parler de cette affaire sur les réseaux sociaux (alors qu’il a lui-même publié le communiqué sur Facebook). Malgré nos relances, le MNK n’a pas souhaité s’exprimer sur ces évènements.Comme humilié, le Malherbe Normandy Kop, qui s’apprêtait donc à vivre l’un des matchs de l’année avec ce quart de finale de Coupe de France, ne va plus animer son virage jusqu’à nouvel ordre. «, conclut Yann, l’ultra havrais.» Jusqu'ici, tout va bien.