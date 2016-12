Uli Hoeness, le retour du shérif

Vendredi soir, lors de l'assemblée générale annuelle du FC Bayern Munich, Uli Hoeness a été élu quasiment à l'unanimité (97,7%) président du club. À soixante-quatre ans, Uli le repenti se rassoit donc sur le fauteuil qu'il avait occupé de 2009 à 2013, mais compte bien se relever très vite pour vanter les mérites de son club de toujours. L'Allemagne, l'Europe et le monde sont prévenus : le shérif est de retour en ville.



Un FC Bayern plus riche que jamais

Élu à 97,7%

Par Ali Farhat

» Ces mots, prononcés par Uli Hoeness le 2 mai 2014 lors de l'assemblée générale extraordinaire du Bayern , lui ont valu lade tout l'Audi Dome. Un mois plus tard, Uli Hoeness entrait en cabane. La peine pour fraude fiscale purgée (il est libre depuis le 29 février dernier), l'homme qui a transformé le Bayern en machine de guerre aussi bien sur le plan sportif qu'économique n'avait plus qu'à se préparer à récupérer son fauteuil de président.Évidemment, ils étaient nombreux, très nombreux à vouloir se rendre à l'Audi Dome hier soir. Trop nombreux, même. Une fois n'est pas coutume, le FC Bayern Munich s'est retrouvé confronté à un problème de logistique : près de 2000 personnes ont dû suivre l'assemblée générale de leur club préféré sur des écrans géants dans une tente installée à proximité du Dome. Au total, 7 152 personnes se sont déplacées pour assister au retour de «» Uli.L'élection du président n'était que le sixième point (sur neuf) à l'ordre du jour. Avant cela, il y a eu le traditionnel discours du président, le quitus donné aux membres de la présidence, ou encore la présentation des différents chiffres et succès de la société anonyme FC Bayern AG (en gros, la branche football du club). En clair, lea encore fait un chiffre d'affaires de malade : 626,8 millions d'euros, soit 20% de plus que l'an dernier (523,7). Le bénéfice net après impôts est lui de l'ordre de 33 millions ; en 2015, il était de 23,8 millions. Tous ces chiffres intéressent bien évidemment les membres présents à l'Audi Dome, mais en vrai, la tête est ailleurs. La soirée est placée sous le signe de l'émotion. Il s'agit d'abord de rendre un hommage appuyé à Karl Hopfner, président de 2013 à 2016, membre n°1938 du FC Bayern Munich . Un homme qui a consacré toute son énergie au club bavarois, durant trente-trois ans.Et puis vint le moment que tout le monde attendait : le discours de Uli Hoeness, seul candidat à la présidence. Un discours dans lequel le champion du monde 1974 remercie les membres et les fans, dont les attentions l'ont beaucoup aidé quand il était en prison. «» Puis Uli insiste sur le fait qu'il a tout fait pour réparer son erreur. Tonnerre d'applaudissements. Puis Uli insiste sur le fait qu'il a payé sa dette à la société. Nouveau tonnerre d'applaudissements. Enfin, Hoeness demande une deuxième chance aux membres, en promettant de ne pas les décevoir et de tout donner pour le club de sa vie. «Le vote se déroule sans encombre : Uli Hoeness est élu à 97,7%. Un véritable plébiscite. Et quand il s'assoit à sa place de président, c'est tout le public qui se lève et qui l'acclame, en chantant «» . Il a fait de la prison ? Tout le monde s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il soit de retour. Comme le dit un vieux proverbe suisse également très utilisé en Bavière, «» . Et dès sa prise de fonctions, Uli montre qu'il n'a rien perdu de sa gouaille : «» S'il allume d'entrée de jeu au niveau international, le nouveau président n'en oublie pas pour autant le niveau local. «» Il n'y a pas de doute : le shérif est bel et bien de retour en ville. Pour le plus grand plaisir de la majorité des 284 021 membres du club, ainsi que des millions de fans à travers le monde.