Uli Hoeneß réélu au conseil de surveillance du Bayern

Comme si de rien n'était.Uli Hoeneß est plus que jamais l'homme fort du Bayern Munich , qu'importent les erreurs du passé. Sorti de prison il y a un an après une condamnation de trois ans et demi pour fraude fiscale, ses amis ne l'ont pas oublié. Il y a deux mois, Hoeneß avait déjà été réélu président du club bavarois.Ce mardi, le Bayern a annoncé dans un communiqué que l'ancien international allemand avait été de nouveau élu à la tête du conseil de surveillance, en précisant que ses prédécesseurs avaient fait le choix de ne pas se représenter. Une double-casquette qu'il avait déjà portée entre 2009 et 2014, avant de plonger pour les raisons que l'on connaît. En intégrant le conseil de surveillance, Uli Hoeneß aura notamment un droit de regard plus important sur la politique de transferts du Bayern.Enfin une réussite pour la réinsertion.