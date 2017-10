U17 : des IRM pour contrôler l'âge des joueurs

MR

Dans le jargon, on appelle ça la jurisprudence Samuel Eto'o.Pour s'assurer que les joueurs soient bien nés après le 1er janvier 2000, la Fifa a décidé de faire passer une IRM à l'ensemble des participants à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, qui débute en Inde . Le but est d'éviter un nouveau scandale comme celui qu'a déclenché le Nigeria , qui avaient aligné des joueurs trop âgés. Suite à un contrôle, le quintuple vainqueur de l’épreuve a été privé de 26 de ses joueurs et n'ont pas pu se qualifier pour cette édition.Cette technique de test par IRM présente un taux de fiabilité de 99 %, l’examen des cartilages du poignet permettant de déterminer si quelqu’un a terminé sa croissance, qui en règle générale intervient après 17 ans.Kylian Mbappé, 18 ans, grandit toujours sans que cela n'inquiète personne.