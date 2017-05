Turquie : un footballeur kurde condamné pour propagande

59

Passer d'international espoir allemand à prisonnier politique turc, c'est le calvaire qu'est en train de vivre Deniz Naki.Bien qu'acquitté lors de son premier procès en novembre, le footballeur germano-turque d'origine kurde a été condamné ce jeudi en appel à un an et demi de prison avec sursis pour «» , selon l'agence pro-gouvernementale. L'attaquant d'Amedspor (localisé dans la ville à majorité kurde de Diyarbakir, et évoluant en troisième division) est dans le collimateur de la justice pour avoir critiqué sur les réseaux sociaux les opérations des forces de sécurité turques contre le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme une organisation terroriste par Ankara. La justice lui reproche aussi d'avoir fait «» du terrorisme dans une interview où il appelait à l'arrêt des combats qui ont fait 40 000 morts depuis 1984 dans la zone kurde du pays.La Fédération turque s'est également opposée aux prises de positions du joueur de 27 ans, la commission disciplinaire les considérant «» . Naki est suspendu par son club, il doit s'acquitter d'une lourde amende et est soumis à une période probatoire de cinq ans. «» , a déclaré Deniz Naki, cité par l'agence de presse. «» .