Turan veut retrouver la sélection turque

RR

Ça s’en va et ça revient. Arda Turan est revenu sur sa décision.Sur Twitter, le joueur du FC Barcelone a en effet indiqué son souhait de défendre à nouveau les couleurs de la Turquie . Et le sélectionneur, Mircea Lucescu , ne serait pas pour rien dans ce revirement. «» , a écrit le joueur.Un coup dans le rétroviseur et la marche arrière est enclenchée. Arda Touran.