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Turan s'embrouille avec un journaliste... dans un avion

Modififié
3 RÉACTIONS FACEBOOK TWITTER
L'art de se monter en l'air.

Souvent critiqué par la presse turque pour son rendement en équipe nationale, Arda Turan n'entretient pas de bonnes relations avec les journalistes turcs. Et, pour preuve, le joueur du Barça aurait eu une altercation avec un journaliste du quotidien Milliyet.

«  Arda Turan est un sale type  »

En effet, la presse turque a annoncé que l'homme de 30 ans avait insulté le journaliste en question, dans l'avion qui ramenait son équipe du déplacement en Macédoine. Il aurait par la suite attrapé le journaliste par le cou, avant d'être séparé par ses coéquipiers. Ce mardi matin, l'Ottoman a publié un communiqué sur son compte Instagram, disant que les médias « usent de mensonges, de calomnies et de plaintes pour toucher notre fierté » .

Ardent Turan.

(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..)#tbt Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz...Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek planları ve devamı...DEMİŞTİM!!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (Euro 2016)...Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin 3-5 kişiler...Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye...Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya gazetecilik aylar geçince unutuluyor ya...Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar...Yok öyle insanın, karekterine, ailesine değerlerine laf atmak...Unutmayanı da var bunun! Benim futbolculuğumu eleştiren gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye...Çünkü bu meslek olabilir...Ama aileme, değerlerime saldırmak olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermiyeceğim...Dün yaptığım doğru muydu? Bilmem! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma, yüzüne, bağırarak, saldırarak cevap beklerim...Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış...Ha cevap aldım mı? YOK! Kıvırmaca...(klasik) Aylarca sayfa doldurdu ama karşımda iki kelime yok. Gerçi yarın konuşurlar, arkamdan! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de..Allah'tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi.. Hesabı da kimseye vermez...Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR, vs olmak için ÇIKMADI... Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI...Her kim şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah'ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır...İyi geceler...

Une publication partagée par Arda Turan (@ardaturan) le

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Modifié

3 RÉACTIONS FACEBOOK TWITTER

Dans cet article

Arda Turan
Roberto Larcos et Marc Oversaturn Niveau : District
13:19
Sacré pavé résumé en deux mots...
Alceste Poquelin Niveau : Ligue des champions
13:32  //  Amoureux de Marseille
"l'Ottoman a publié un communiqué sur son compte Instagram, disant que les médias « usent de mensonges, de calomnies et de plaintes pour toucher notre fierté."

Vu la longueur du texte, j'espère qu'il a dit autre chose aussi quand même...
Dans la piscine j'ai Mbappé Niveau : Loisir
13:33
Paraît-il, il aurait sommé le journaliste de retourner chez lui. "Turan-tre chez toi!" Ce sont ces mots...


Punaise, que j'ai honte de ce jeu de mot. Mauvais.

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