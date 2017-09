Turan annoncé prêté au Galatasaray

LG

Quand y’en a plus, y’en a encore.Non, le mercato n’est pas encore fini. Il fait toujours parler de lui. Déjà parce qu’il a été raccourci en Angleterre et essuie de nombreuses critiques. Ensuite, parce que le marché turc ne se ferme que ce soir.La porte de sortie idéale pour Arda Turan . Le joueur turc n’a jamais réussi à s’imposer au FC Barcelone depuis son arrivée en 2015.Joueur de Galatasaray de 2005 à 2011, il a quitté les bords du Bosphore pour l’ Espagne , mais pourrait faire le chemin inverse selon. Le média catalan indique qu’un accord pour un prêt de deux ans à Galatasaray serait trouvé, ce qui ne laisserait plus qu’un an à purger à Barcelone avant la fin du contrat de l'ancien milieu de l' Atlético Madrid Ni dans les plans de jeu de Luis Enrique, ni dans ceux de son successeur Ernesto Valverde , l’international turc aux 72 sélections ne s’entraînait pas avec le groupe barcelonais hier. Lass é des appels foireux de Luis Suarez, Turan va enfin pouvoir profiter de ceux, millimétrés, de Bafé Gomis.