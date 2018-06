Tunisie : Maaloul donne sa liste des 23

La liste des 23 de la Tunisie :



Gardien de but : Moez Hassan (L.B.Chateauroux/France), Aymen Mathlouthi (Al Batin/A.Saoudite), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab/A. Saoudite)



Défenseurs : Hamdi Nagguez (Zamalek/Egypte), Dylan Bronn (La Gontoise/Belgique), Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City/Angleterre), Syam Ben Youssef (Kasimpasa/Turquie), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Oussama Haddadi (Dijon/France), Ali Maaloul (Al Ahly/Egypte)



Milieux de terrain : Elyes Skhiri (Montpellier/France), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly/A.Saoudite), Ghaylène Chaalali (Espérance de Tunis), Ferjani Sassi (Annasr/A.Saoudite), Ahmed Khalil (Club Africain), Saîf-Eddine Khaoui (Troyes/France), Wahbi Khazri (Rennes/France).



Attaquants : Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak/A.Saoudite), Anice Badri (Espérance de Tunis), Bassem Srarfi (Nice/France), Naim Sliti (Dijon/France), Saber Khalifa (C.Africain)

La liste élargie de 29 joueurs s'est définitivement réduite.Ce vendredi, le sélectionneur de la Tunisie Nabil Maaloul a en effet dévoilé son groupe de 23 pour la Coupe du Monde 2018. Le gardien Moez Ben Cherifia (Espérance de Tunis), les défenseurs Bilel Mohsni (Dundee United/Écosse) et Khalil Chammam (Espérance Tunis), les milieux de terrain Mohamed Wael Larbi (FC Tours/France) et Karim Laaribi (Cesena/Italie) et l’attaquant Ahmed Akaichi (Al Ittihad/Arabie Saoudite) sont les six malheureux écartés. Alors que le Marseillais Aymen Abdennour ne figurait même pas dans la pré-liste, la star de la sélection Youssef Mskani ne sera pas présente non plus en Russie pour cause de blessure.Néanmoins, la sélection tunisienne sera emmenée par le joueur du Stade Rennais Wahbi Khazri , auteur d'une belle saison en Ligue 1 mais actuellement diminué. On retrouvera aussi une flopée de joueurs foulant les pelouses françaises chaque week-end. Notamment l'ancien Niçois Moez Hassan, Elyes Skhiri, Saîf-Eddine Khaoui Naïm Sliti ou encore Bassem Srarfi. On constate également la présence de l'ancien d'Évian Saber Khalifa , et celle de l'ancien Caennais Syam Ben Youssef Une belle histoire pour finir : le jeune Dylan Bronn, qui verra le Mondial, est passé de la Division d'Honneur avec l'AS Cannes à la plus prestigieuse des compétitions en à peine deux ans.En Russie, les Aigles de Carthage auront leur mot à dire dans le groupe G composé de l’Angleterre, la Belgique et le Panama. Même si ce sera dur.