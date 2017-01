Túlio de Melo est de retour à Chapecoense

0

Que felicidade poder reencontrar e abraçar este irmão!!! (8785simoneto )O cara, mais forte que já conheci! Em breve de volta aos gramados 🙏🏼 pic.twitter.com/WKa0qIPBZS — Túlio de Melo (@tuliodemelo9) 19 janvier 2017

Un an après son départ du club, Túlio de Melo va pouvoir retrouver Chapecoense.» , insiste l'attaquant qui vient d'être prêté au club meurtri par Sport Recife. À Chapecoense, Túlio de Melo n'est resté que cinq mois, mais il n'y a laissé que des bons souvenirs. Recruté en août 2015, il avait retrouvé du temps de jeu, et surtout le chemin des filets (6 buts en 16 matchs). Cette année-là, il a notamment participé à la première épopée de la petite équipe brésilienne en Copa Sudamerica.Malgré un départ au Sport Recife, le Brésilien de trente et un ans avait gardé des liens très forts avec ses anciens coéquipiers. «, explique le joueur dans des propos relayés parD'ailleurs, l'ancien Lillois confie que c'est un des survivants du crash aérien, Helio Neto , qui l'a convaincu de faire son grand retour au club : «Chapeau, Túlio.