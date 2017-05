Tuchel pourrait quitter Dortmund

0

TP

Clap de fin ? Thomas Tuchel était pressenti pour rester une saison de plus à Dortmund il y a quelques mois, mais tout a changé ces dernières semaines. Des divergences entre lui et Hans-Joachim Watzke ont été étalées dans la sphère publique. Alors forcément, lorsqu'il a été interrogé à ce sujet ce vendredi, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, il ne s'est pas montré optimiste sur ses chances de rester au Borussia :"je suis à peu près sûr que je serai le coach l'an prochain"Les tensions avec Watzke ont été très fortes le soir de l'attentat du 12 avril contre le bus de Dortmund . Ils n'étaient pas d'accord sur la décision de reporter le match de Ligue des Champions contre Monaco au lendemain. La presse allemande affirme que «» et qu'il partirait peu importe les résultats. Arrivé en 2015 pour remplacer Jürgen Klopp , le technicien allemand va donc quitter le club après seulement deux saisons.Les histoires d'amour finissent mal en général.