Tuchel et Löw dans les petits papiers du PSG ?

270

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Encore deux noms de plus pour la banquette de la porte de Saint-Cloud.Le club parisien est toujours en quête de son futur coach, et chaque jour ou presque une piste se meurt alors qu'une autre se révèle au grand jour. Ce mardi soir, RMC indiquait que «» évoquant notamment trois noms : Diego Simeone Mauricio Pochettino et Sergio Conceição.Pour ne rien arranger,du jour évoque deux autres noms pour le banc parisien : Thomas Tuchel et Joachim Löw . Le quotidien sportif avance que l'ancien coach de Dortmund » et que les discussions sont tellement avancées que «» .On arrive bientôt à dix noms déjà évoqués pour reprendre le PSG en même pas un mois...