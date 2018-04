Tu sais que tu vas mater PSG-Monaco et pas l'interview de Macron quand...

Le président de la République aura beau être cuisiné par Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel dès 20h35 ce dimanche sur BFM TV, le plat de résistance de ton week-end reste forcément ce match entre Paris et Monaco. L'un peut être intronisé champion de France dès ce soir, l'autre voudra assumer son statut d'opposant numéro un. Et si Macron se veut jupitérien, ton soleil à toi est le football.

À 600 000 voix près, nous dégagions Marine Le Pen du second tour. #LEmissionPolitique #France2 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 18 mai 2017

Par Noé Boever, Andrea Chazy et Mathieu Rollinger

... tu préfères l'affrontement entre un état et une principauté à l'audit d'un empereur.... il y a presque un an jour pour jour, tu avais cru en François Fillon. Comme tu étais persuadé il y a encore une semaine qu' Antonio Conte viendrait s'asseoir cet été sur le banc parisien.... il y a presque un an jour pour jour, tu allais être aux anges à 600 000 voix près.... tu as regardé la précédente interview avec Jean-Pierre Pernaut, et que tu ne perdras pas ton temps deux fois.... tu es supporter parisien. Bah oui, c'est con, mais le PSG peut gagner un titre dimanche soir mine de rien.... tu en as marre des promesses non tenues. En début de saison, le PSG avait, lui, annoncé qu'il allait le gagner, ce championnat de France . Bon, et pour ce qui est des demies de Ligue des champions, tu lui laisses encore quatre ans avant de changer d'écurie.... si c'est pour voir un jeune loup au dents longues se faire cuisiner par deux vieux briscards, autant regarder Kylian Mbappé se farcir Raggi et Glik.... d'ailleurs, Kyky, il déjeune chez Manu quand il veut. Donc autant savoir de quoi ils vont discuter à table lundi prochain, quand le président recevra les futurs champions de France ... tu es cheminot. Parce qu'écouter Macron en ce moment, c'est un peu ton train-train quotidien.... tu détestes les moustaches. Et quitte à choisir, celle de Marquinhos apparaît quand même plusque celle d'Edwy Plenel.... tu es un féru de chasse. Avec un duel Cavani-Falcao, quelques cartouches risquent de toucher au but.... tu estimes avoir fait ton devoir de citoyen en ayant regardé jeudi le match de Marseille , le club officiellement soutenu par le chef d'État.... tu es un Tuche. Président, tu as déjà fait, alors que l'AS Monaco , c'est pour la vie.... tu n'aimes pas les riches, mais tu aimes beaucoup la contradiction.... de toute façon, Neymar , il sera pas sur BFM TV non plus, hein.... tu sais que Monaco n'a plus perdu au Parc en championnat depuis février 2007 . Une stat que tu t'amuses à ressortir tous les soirs depuis deux jours en parlant du match. En 2007, il faisait quoi Macron à part éplucher les comptes des ministères ?... tu n'aimes pas la langue française. Et aux «» ou «» , tu préfères largement écouter les conférences de presse en espéranto de Leo Jardim ou d' Unai Emery ... il est plutôt beau gosse Kevin Trapp , non ?... tu as maté cette folle semaine de foot, et que tu te dois de ne pas manquer le bouquet final.... tu t'appelles Jesé Rodríguez. Parce que tu n'as rien d'autre à faire.... tu es membre du Collectif Ultra Paris. Se prendre un huis clos le jour du match du titre, c'est vraiment pas motivant pour les joueurs.... l'élu politique de ton cœur, il est justement assis dans les tribunes du Parc des Princes. Mise en examen ou pas.... d'ailleurs, tu n'as toujours pas pardonné à Mediapart ses «» .... les Monégasques veulent savoir !... ton poste radio ne diffuse plus que RMC. Vu que t'entends déjà Bourdin tous les matins, tu vas pas non plus te le taper le soir, non mais.... tu ne comprends pas pourquoi Leonardo Jardim n'est pas consulté par le ministère de l'Éducation au moment de mener ses réformes.... le pacifiste que tu es préfère voir l'artillerie lourde parisienne pilonner les bases arrière monégasques, que des rafales bombarder des entrepôts de stockage d'armes chimiques.... pour toi, Macron est une marque que tu laisses dans ton placard. En plus, le maillot de l' ASM est griffé de la virgule américaine.... pour toi, il n'y a qu'un seul Président et c'est Laurent Blanc ... tu crois que tes collègues vont parler de quoi, lundi à la machine à café ?