L'affiche de Ligue 1 ce samedi te déprime. Fidèle à ton championnat domestique, tu vas faire l'effort de regarder, mais la tâche sera trop rude pour tenir jusqu'au bout. Toi, tu sais que tu vas faire une sieste devant Troyes-PSG quand...

Par Alexandre Doskov, Kevin Charnay et Florian Lefèvre

... ​tu t'es déjà sacrément emmerdé devant les deux PSG -OM, donc tu ne te fais pas trop d'illusion sur cette « affiche » .... tu te souviens très bien qu’il y a deux ans, tu avais déjà réussi à t’endormir devant un Troyes PSG , victoire 9-0, avec le 6titre de champion au bout pour Paris.... tu sais que tu ne rateras pas de coup de fusil de Cavani, ni d'accélération de Kyky Mbappé, ni de passe à l'aveugle de Pastore. Les trois sont restés à Paris.... passer un samedi après-midi dans les bras d' Oswaldo Vizcarrondo ne te fait pas forcément envie.... tu as survécu au froid sibérien de cette semaine, alors tu comptes bien profiter des 10 degrés que Météo France t'a promis pour ce samedi aprem.... tu t'es promis de t'intéresser à la course au maintien à partir du mois d'avril. Comme chaque année, en fait. Alors Troyes qui n'est qu'à un point du premier non-relégable début mars...... tu es Stéphane Guy. Neymar est blessé et le deuil n’est pas encore fait....« Je construis ma maison » ​, programmé​ à 14h45​ sur TF1,​ t'aura déjà achevé avant 17h.... il veut dire quoi le C de ESTAC déjà ? Ah oui, Champagne. Cette boisson que tu seras en train de cuver au fond de ton lit à l'heure du match.... tu as fait tes calculs : si Paris perd, le PSG aura quand même 11 points d'avance sur Monaco au classement. Alors on aura du mal à te faire avaler le coup du «» .... le stade de l'Aube te fout le cafard.... tu sais que tu n'es pas près de revoir une merveille pareille :... samedi, c’est la journée internationale de la sieste. C’est faux, mais personne n’ira vérifier.... et comme le dit le docteur Lemoine, spécialiste du sommeil, rien de tel qu'une sieste de 30 minutes pour préparer ton match du dimanche matin avec tes potes du foot loisir.... tu as un deal avec ta conscience : dans cette sieste, tu rêveras de Blaise Matuidi , Fabrice Fiorèse et Patrice Loko.... tu es Troyen, et tu as passé l'âge de croire au père Noël. Tu passes ton tour cette fois-ci, mais tu sera là samedi prochain pour regarder Samuel Grandsir désosser les Nantais.... tu es commercial chez Babeau-Seguin, le sponsor maillot de l'ESTAC, et tu vas devoir encore pourrir ton samedi à serrer des paluches dans le salon des partenaires.... tu te souviens du match aller, un pauvre 2-0 pour Paris gratté dans le dernier quart d'heure au bout d'un match sans intérêt. On te la fait pas deux fois : hors de question de te faire arnaquer à nouveau aujourd'hui.... si tu veux un chauve toujours compétitif de plus de quarante ans, tu vas voir Kelly Slater, pas Benjamin Nivet ... tu as été victime de harcèlement à l’école par la petite brute du bahut, et tu es encore mal à l’aise face à ces scènes de passage à tabac.... tu n'arrives pas à aller au bout des vidéos choc de L214 . La cruauté, c'est plus fort que toi.... le plaid que tu te trimbales sur le dos depuis une semaine est beaucoup trop confortable.... ton Pokémon préféré a toujours été Ronflex.... tu prends toutes les expressions au pied de la lettre, et tu essaies chaque après-midi de dormir «» .... tu te sens fébrile depuis que tu as craqué devant Caen-Lyon et Nice-Lille.... tu es supporter marseillais. Tu as pris deux fois 3-0 en trois jours, et tu n’es pas prêt à voir Saif-Eddine Khaoui vivre la même chose.... même le deuxième round de la baston entre Marco Verratti et Adama Niane ne t'amuse pas plus que ça. Tu sais déjà que l'Italien esquivera le carton jaune comme une petite crapule en agitant ses mains, mais qu'il en prendra un cinq minutes plus tard pour une semelle dégueulasse sur Christophe Hérelle.... «» ... Tu n'es pas un féru de Jean-Louis Garcia , mais le peu que tu connais de lui ne t'inspire pas trop.... tu es un mordu de Jean Giraudoux : tu sais déjà que... tu te portes garant de l'éthique de ce sport, et tu n'acceptes pas qu' Adama Niane soit sélectionné dans le groupe une semaine après avoir pris à parti son entraîneur Jean-Louis Garcia , parce que celui-ci l'a laissé sur le banc à Rennes ... un club portant à l'origine le nom d'un supermarché et qui se retrouve en Ligue 1, sérieusement ?... au fond de toi-même, tu sens que cette sieste, elle risque de durer jusqu'à mardi soir 20h45.... ce nouveau matelas acheté chez Conforama est super confort.... il faut bien s'entraîner avant la sieste que tu comptes rentrer le lendemain devant Caen