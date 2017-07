Le mercato d'été te rend fou, comme tout le monde. Sauf que toi, tu suis le feuilleton Neymar de très loin, parce que ce que ce qui t'intéresse réellement c'est de savoir si Nancy fait vraiment bien de prendre Geoffrey Jourdren à la place de Guy Roland Ndy Assembé. Non vraiment, tu sais que tu préfères la Ligue 2 à la Ligue 1, quand...

Par Théo Denmat, Robin Richardot et Matthieu Pécot

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... tu as des papillons dans le ventre à chaque fois qu'on prononce les deux mots magiques : «» .... pour un multiplex, tu es prêt à sacrifier, mais certainement pas... tu sais qu’une vraie partie dene commence jamais en première division. Même la deuxième, c’est limite.... pour toi, la fièvre, c'est le vendredi soir. Et jamais vingt-quatre heures plus tard.... tu respectes Olivier Giroud , mais tu sais que sa carrière a décliné depuis qu'il a quitté le stade de la Vallée du Cher.... la dernière fois que tu as appelé le Samu, tu as plus pensé à Samuel Michel , Samuel Boutal et Samuel Lobé qu'à cette brûlure du troisième degré.... les stades qui subissent les lois du, très peu pour toi. Toi, ce que tu veux, c'est une enceinte qui porte le nom d'un ancien conseiller municipal.... tu réalises que Strasbourg a remporté le titre à la dernière journée en 2017, alors qu’il y a un an, le PSG était champion le 13 mars. Niveau suspense, y'a pas photo.... tu préfères Grigor Dimitrov à Roger Federer.... David Suarez , Cédric Fauré, Jean-Michel Lesage Réginald Ray et Jean-Pierre Orts sont plus importants que les cinq doigts de ta main.... ton père était gueule noire, comme l’étaient ses parents, et ta mère avait les cheveux blancs.... tu t’appelles Robinson Crusoé : toi et le Vendredi, c’est pour la vie.... à tes yeux, il n'y a rien de plus mignon qu'une petite préfecture.... en 2012/2013, tu regardais uniquement Monaco pour Ibrahima Touré et tu t'es même dit qu'il avait un Emmanuel Adebayor dans chaque orteil.... tu es un fana des légendes urbaines : la bête du Gévaudan, le monstre du Loch Ness, le monstre de Roswell, Yannick le Saux...... tu es agriculteur et ces terrains te rappellent la beauté de ton boulot.... tu sais que le, même un triplé d’Issam Jemâa contre Strasbourg. Et un but contre son camp dans le même match. Bordel, quel joueur.... il y a peut-être moins de buts en Ligue 2, mais il y a plus de cartons. Un championnat de vrais bonshommes, donc.... tu sais que Benjamin Nivet va avoir le vertige, là-haut.... tu as déjà donné un nom à Lens-Quevilly/Rouen : le « SangEtOrico » .... d'ailleurs, tu es fan de Quevilly depuis 1970, l'année où « on » a accédé au Championnat de Division 2. La Coupe de France, c'était une suite logique.... l'annonce de la prolongation de Mickaël Tacalfred à Auxerre t'a procuré autant de plaisir que ta première fois.... le lundi, c'est ravioli. Et parfois, c'est Clermont-Nîmes.... les retours en France de Ranieri et de Bielsa ne t'ont fait ni chaud ni froid.... le retour au pays de Francis Gillot t'a fait suer à grosses gouttes.... dans la vie, tu traînes avec des gens un peu moches mais très sympas.... tu as lâché moins de larmes à la naissance de ton gamin qu'à l'officialisation de la signature de Damien Perquis au Gazélec Ajaccio.... d'ailleurs, si ton fiston s'appelle Damien, ce n'est pas pour rien.... tu n'as aucune envie de savoir ce que devient Sebastian Ribas. Mais tu n'oublieras jamais qui il a été.... ce soir, tu vas manger une pizza. Pas un canapé.... d'ailleurs, tu préfères de l’ananas sur ta pizza plutôt qu’une nana sur ta PISA ... tu sais pertinemment que si la Berrichonne de Châteauroux n'a mis les pieds dans l'élite qu'une fois, c'est uniquement par choix.... tu es bastiais. Ah ben non, du coup.... entre Corinne Diacre et Olivier Echouafni , il n'y a même pas débat.... ici, c'est Paris FC !... tu ne désespères pas qu'un jour, Laval devienne la capitale de la France.... au printemps prochain, tu iras dans les rues de Troyes pour fêter le retour de l'ESTAC dans l'élite. Oui, ton élite.