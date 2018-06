Tu sais que tu préfères jouer à 7 quand...

Tu trouves le foot à onze trop fatigant et tu ne veux pas succomber à la mode du foot à cinq. Bref, tu sais que tu préfères jouer à sept quand...

Par Kévin Charnay et Théo Denmat

... lorsque tu fais unet que tu perds tous tes ballons, tu dis : «» Alors que non.... tu ne paniques à aucun moment si un deuxième ballon sauvage surgit sur ton terrain.... tu n’as absolument pas la condition physique pour jouer à onze. À sept non plus, à vrai dire.... au contraire, si tu es rugbyman, tu es content de pouvoir courir plus de cinq secondes sans te faire obligatoirement cartoucher.... tu soupçonnesd'avoir maté les vidéos de tes matchs pour leur système de scores.... tu te prends pour Pep Guardiola lorsque tu dis à tes partenaires qu’il faudrait «» .... tu adores mettre des coups de pied dans des blocs de granit. Et ce que tu as trouvé de mieux comme substitut, c’est les ballons de foot à sept.... tu es aussi souvent hors jeu que Bafé Gomis et Clinton Njie réunis.... ta série préférée, c’est. Jessica Biel, alias Mary Camden, à jamais dans ton cœur.... d’ailleurs, tu préfères parler du «» que du cinéma.... tu es toujours aussi seul en défense, sauf qu’au lieu de gueuler sur les trois de devant, tu gueules sur les cinq.... et sur les contre-attaques, les mecs en face paniquent tellement ils sont nombreux.... tu te définis comme un joueur polyvalent. Comprendre : tu ne maîtrises complètement aucun poste.... tu peux passer vingt minutes à admirer des longs ballons passer au-dessus de ta tête, sans t’ennuyer.... tu trouves que le nombre de nains qui vivent avec Blanche-Neige est particulièrement adapté à la vie en communauté.... tu adores les « pizzas » . Aussi bien les comestibles que celles qui restent trois semaines sur ton genou après un tacle sur du synthétique.... et pour la petite histoire, ta pizza préférée, c'est la 7 fromages.... tu ne joues que sur demi-terrain. D'ailleurs, tes potes savent très bien que tu ne fais les choses qu’à moitié, que tu ne prends toujours qu’un demi-poulet au resto, et que ton actrice préférée c’est Demi Moore. Tu attends un peu pour leur montrer les posters de Demis Roussos au-dessus de ton lit.... juste avant que l'adversaire joue le coup d'envoi, tu lui demandes si pour la touche, on se base sur les lignes jaunes ou les lignes blanches.... s’il y a sept merveilles du monde, ce n’est pas pour rien. C’est pour désigner ton équipe de branquignoles.... et que si huitième merveille il existe, c’est clairement cette volée claquée contre le Kremlin-Bicêtre en mai 2010.... ton moment préféré, c’est les dix dernières minutes du match, quand le milieu de terrain se transforme en... dans la vie, tu ne mets jamais de tacle à personne. Question de respect.... mai 68, Woodstock, Neil Armstrong, Brigitte Bardot et Ray Charles c’est bien sympa, mais les années 1960, c’est surtout le début de la mixité à l’école. On aime la mixité.... le tennis de table à deux, c’est clairement surfait. Le futur, c’est les tournantes.... pour toi le, c’est un film plutôt pas mal avec Pierre Niney.... d'ailleurs, tu sais très bien que le plus grand chef-d’œuvre du septième art, c’est... tu sais que celui qui siffle la fin du match, c'est le projecteur.... tu as souvent la sensation que le terrain est plus large que long.... on te conseille de garder tes affaires au bord du terrain, «» .... tu es aussi adepte du handball, du water-polo, et du netball, quand tu auras appris ce que c'est.... une roulette bien placée peut clairement t’envoyer au septième ciel.... tu aimes aussi le rugby, et tu trouves ça normal de chercher une bonne touche de temps en temps.... tu es rugbyman, et tu as envie de participer aux JO une fois dans ta vie.... bref, tu as suivi l’équipe de France de rugby à sept au Maroc sur paramourdurugby.com