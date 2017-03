Tu sais que tu n’as jamais vu jouer Raymond Kopa quand...

Aujourd’hui, papi est mort. Tu n’es peut-être pas Albert Camus, mais toi, tu as l’impression d’avoir perdu quelqu’un ce vendredi. Quelqu’un dont on t’a toujours parlé, mais que tu ne connais pas vraiment. Toi, tu penses que le Stade de Reims est le club de Mickaël Tacalfred. Toi, tu n’as jamais vu jouer Raymond Kopa.



Par Swann Borsellino

... pour toi, la Copa Mundial est une chaussure, pas Raymond qui joue la Coupe du monde 1958.... pour toi, les Franco-Polonais, c’est Damien Perquis et Ludovic Obraniak ... tu te dis que Raymond Kopaszewski, ça aurait quand même eu de la gueule au Borussia Dortmund ... Barry est le seul Copa que tu as vu sur un terrain de foot.... le seul artiste que tu as vu en noir et blanc, c’est Jean Dujardin.... tu penses que Mickaël Tacalfred est le plus grand joueur de l’histoire du Stade de Reims ... tu es jeune et ton père te faisait déjà assez chier quand il te disait : «... tu es quadra et ton père te disait : «... tu ne te sens pas vieux à l’écoute dede Charles Aznavour.... pour toi, un joueur de football n’est pas censé fumer.... le seul noir et blanc que tu connaisses dans le foot, c’est le maillot de la Juve, celui du SCO et les tresses de Bacary Sagna ... tu penses que Napoléon est juste un empereur né à Ajaccio.... pour toi, Raymond et football ne font pas franchement bon ménage.... tu es persuadé que, son surnom donné par les supporters du Real Madrid , est une chanson de JUL.... tu entends Kopa et tu penses à Nguette.... tu as l’impression que ton grand-père vient de mourir.... du coup, tu es triste pour ton père.... pour toi, 1958, ce n’est pas un Ballon d’or, mais la naissance de Prince, Madonna et Michael Jackson. Ta musique, quoi.... tu penses que Mathieu Valbuena a fait une belle carrière au vu de sa petite taille.... les personnes l’ayant connu dans ta famille ne cessent de te chanter ses louanges. Mais tu ne sais pas si c’est parce qu’il était fort ou si c’est à cause d’Alzheimer.... tu as appris son transfert vers le Real Madrid dans... pour toi, Raymond Kopa, c’est un copilote auto. Oui, tu l’as vu lors du Dakar 1985 dans sa Mitsubishi Pajero.... tu penses que Just Fontaine a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde 1958. Avec 13 buts dans la compétition, en même temps...... tu crois que Karim Benzema mérite le respect avec ses deux Ligues des champions gagnées avec le Real Madrid.... tu crois que Zinédine Zidane est le plus grand joueur français à avoir porté les couleurs du Real Madrid.... tu as déjà tapé «» sur YouTube.... tu n’as pas trouvé grand-chose, du coup tu ne sais pas qu’il est l’un des plus grands dribbleurs de tous les temps.... pour toi, Angers, c’est Nicolas Mahut, Valérie Trierweiler et Stéphane Moulin.... tu penses que la cathédrale Notre-Dame de Reims est le plus grand monument de la ville. Et tu as tort.... tu ne sais pas pourquoi on dit «» .... tu viens de réaliser que dans cinquante ans, après le décès de Zizou, il y aura des gamins pour te dire : «... tu te dis que c’est peut-être ça, un homme qui a marqué son sport : un homme que tu n’as jamais vu jouer, mais à qui tu sais que tu dois un respect éternel.