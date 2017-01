Tu sais que tu n'aimes pas la CAN quand...

Terrains pourris, temps additionnel à rallonge et notions tactiques approximatives. Dégoûté, tu vas regarder la Ligue 2 juste pour protester. Toi, tu détestes la CAN. Et tu as bien raison.

0

Par Swann Borsellino

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... ça t’emmerde déjà assez quand le gazon de Wimbledon est usé en fin de quinzaine pour en plus voir des mecs jouer au foot dessus.... même au tournoi organisé par ton modeste club, il n’y avait pas deux matchs à la suite sur le même terrain.... en revanche, le concours de penalty durait moins longtemps qu’une séance de la CAN.... pour toi, les seules panthères sont à Dillon.... pour toi, les seuls lions sont à East Dillon.... une compétition sponsorisée par Total ? Très peu pour toi. Le seul total du foot, c’est la Total 90.... 32 équipes, cinq stades. La seule compétition plus surchargée que les prisons françaises.... pour toi, il n’y a qu’un seul sorcier blanc : c’est Gandalf.... ça t’emmerde qu’un mec qui s’est fait envoyer en Ligue 2 par Pascal Dupraz passe pour un génie.... tu es fan de Didier Drogba ... tu te demandes comment respecter une compétition à laquelle Emmanuel Adebayor participera après six mois sans jouer.... les Fennecs contre les Étalons, les Éperviers contre les Aigles, les Éléphants contre les Lions... Apparemment, National Geographic a acheté les droits de cette compétition.... tu es sénégalais.... tu es gardien d'immeuble et tu trouves que les gardiens de la CAN font honte à la profession.... tu n’as pas envie d’entendre la blague de ton oncle raciste devant un match de la Côte d’Ivoire : «. (rire gras) »... tu n’as pas trop digéré la victoire à la maison de la Tunisie en 2004.... tu préfères une belle passe qu'un beau dribble.... le mois de janvier est suffisamment nul pour qu’en plus, on te vole les joueurs de ton équipe.... comme Thierry Roland, tu te demandes «» .... d’ailleurs, tu comprends pourquoi l’arbitre africain d’était le plus gentil du jeu.... pour toi, un match de foot dure 90 minutes. Pas 116.... tu habites une grande ville et tu entends déjà assez le bruit du klaxon.... tu es accroc aux paris sportifs et tu sais bien que tu vas te ruiner en quelques semaines. «» , mon cul.... tu es supporter des Merlus. Déjà que c'est pas la joie en ce moment, et voilà qu'on t'enlève Majeed Waris et Benjamin Moukandjo . Tu adores Jérémie Aliadière , mais tu as des doutes.... tu adores les équipes africaines, mais seulement à la Coupe du monde.... tu es un membre de la secte de l'OTS (l'Ordre du tiki-taka soyeux)... tu es convaincu qu'une compétition internationale doit se jouer l'été. Surtout dans une année privée d'Euro, de Coupe du monde et de JO.... tu regardes la Ligue 2 en guise de contestation.... tu connais l’herbe verte, la classique, et l’herbe rouge, de Boris Vian. L’herbe jaune, en revanche...