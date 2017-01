Tu sais que tu joues à Mon Petit Gazon quand ...

Valise à Nanard, Rotaldo, mur de la taille, black market, petto-green dollar, Tonton médecine... Tous ces mots-clés qui sentent bon le fantasy football, tu les connais. Parce que tu joues à Mon Petit Gazon.

Par Kevin Charnay et Alexandre Doskov

... tu es fan du FC Nantes, alors tu ne peux t’empêcher de prendre Osvaldo Vizcarrondo, Léo Dubois , et Yacine Bammou . Tu es dernier de ta Ligue.... tu penses que Majeed Waris vaut bien plus que Marco Verratti ... tu as déjà posé cinquante millions sur Jimmy Briand . Et ça n’a choqué personne.... tu as envisagé de tuer ce pote qui met deux jours à clore son mercato.... tu as pleuré le 4 septembre 2015, toi qui avais tout misé sur Nabil Fekir ... tes collègues te regardent de travers, car tu vibres sur les buts de Cavani alors que tu es marseillais.... tu connais les effectifs de Ligue 1 par cœur. Même le troisième gardien du FC Metz, tu sais qui c’est.... tu as déjà vibré un samedi 15h devant Angers-Nancy. Grâce à Famara Diedhiou.... tu t’es déjà embrouillé avec ton meilleur pote à cause de cette saloperie de valise à Nanard.... tu prends tes vacances seulement pendant les trêves internationales. Sinon, impossible de couper.... tu as déjà gagné 10-0 contre une équipe constituée essentiellement de Rotaldo.... et inversement. Saloperie de journée avancée au mercredi.... tu sais très bien qu’il n’y a rien de mieux pour créer un bel esprit d’entreprise. Pas besoin deà la con.... tu t'es habitué à ne parler qu'en initiales. D'ailleurs, aux primaires de droite, tu n'as pas su décider entre NKM, JFC et BLM. Et en 2017, tu as très peur de la dérive vers MLP.... tu n'as pas encore testé la version Premier League. Pour toi, MPG, c'est ta Ligue 1 pouilleuse, pas les strass et les paillettes du championnat anglais.... tu n'as jamais utilisé, et tu as préféré créer une conversation Facebook impossible à gérer avec tes quinze potes dedans pour chambrer après chaque match.... même si tes joueurs ont marqué cinq buts réels pendant la journée, tu ne fanfaronnes pas. Car tu sais que tu peux manger six buts MPG en un rien de temps.... «» .... tu trouves la nouvelle interface du site beaucoup plus claire que cette espèce de brouillon sur lequel tu faisais tala saison dernière.... la vraie panique, ce n'est pas celle de l'homme qui n'a pas encore fait ses cadeaux le 23 décembre. C'est celle de celui à qui il manque deux attaquants, un gardien et un défenseur au cinquième tour du mercato.... tu connais un monde où Adam Ounas peut valoir 134 millions d'euros.... tu connais les dates où Rodelin, Rolan ou N'jie ont marqué cette saison. Juste parce que tu les as dans ton équipe.... tu as déjà vu un de tes potes gagner votre championnat avec une attaque Grosicki/Toivonen/Berić.... tu as déjà dit : «... tu aimerais savoir combien de personnes dans le monde font des compos à cinq défenseurs.... si on te demande «» , ben tu hésites.... tu adores les scénarios rocambolesques.... en vrai, tu ne sais jamais à qui octroyer ce bon vieux Tonton médecine.... tu connais les ficelles du jeu par cœur, mais tu es aujourd’hui encore incapable d’expliquer l’algorithme des buts MPG.... tu as déjà passé un mercato cauchemardesque où quelqu’un mettait un million de plus sur chaque joueur que tu visais. Tu t’es retrouvé avec Sloan Privat comme leader d’attaque.... ce qui te prend le plus de temps, c’est trouver des vannes pour ton nom d’équipe et de stade. «» Bah non.... certaines de tes amitiés n'ont pas survécu à une défaite à cause d'un but MPG.