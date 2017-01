Tu sais que tu es un mordu de Suárez quand...

En ce mardi 24 janvier 2017, Luis Suárez va souffler ses trente bougies, avant de mordre comme un affamé dans son gâteau. Après avoir divisé durant des années, l'Uruguayen a enfin mis tout le monde d'accord et prouvé à tous qu'il est le meilleur numéro 9 du monde. Mais toi, tu le sais depuis ses débuts au Nacional, car toi, tu es un mordu de Suárez.

0

Youtube

@luissuarez9 Une vidéo publiée par Nj neymarjr (@neymarjr) le 1 Nov. 2016 à 3h44 PDT

Días inolvidables TE AMO mi vida 😍😍😍😍 pic.twitter.com/mWZPTvLYbM — Luis Suárez (@LuisSuárez9) 26 octobre 2016

Youtube

Youtube

Juntos, luchando por nuestros sueños. Te amo mi vida @sofibalbi Together. Fighting for our dreams. I love you @sofibalbi Une photo publiée par Luis Suárez (@luissuarez9) le 7 Nov. 2016 à 4h14 PST

Youtube

Par Steven Oliveira et Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... dans ton cœur, il n’y a qu’un Luis Suárez du Barça , et il n’a pas gagné le Ballon d’or en 1960.... tu as toujours considéré le S comme l’élément le plus important du sigle MSN.... tu ne comprends pas pourquoi Messi s’entête à tirer les penaltys alors qu’il en rate un sur deux.... tu sais très bien que s'il n'avait pas laissé les penaltys à Gerrard ou à Messi, Suárez aurait autant de buts que CR7.... tu as toujours préféré l’efficacité aux grigris inutiles.... toi aussi, il t'arrive de lever ton majeur en signe de protestation.... pour toi, il n’y a qu’un héros au Barça , et c’est pas le blondinet avec sa tête de gendre idéal.... toi aussi, tu es prêt à tout plaquer pour rejoindre ta copine à l’autre bout du monde. Et tu l'embrasses sur du Guns n' Roses.... pour toi, un but est un but, même de la main contre un club de D5 anglaise.... tu sais qu’un seul non-Néerlandais a mis plus de 30 buts en Eredivisie sous le maillot de l’ Ajax , et ce n’est pas ce tocard de Zlatan.... tu es prêt à tout pour sauver ta patrie.... tu aimes victimiser les plus petits que toi.... tu as toujours préféré David Boreanaz dansplutôt que dans... tu respectes... ton film préféré, c'estde François Truffaut.... tes posters d'Hannibal Lecter, c'est du passé. Même si parfois, ça te démange de les sortir du grenier.... tu vois un psy.... tu sais placer Groningue sur une carte des Pays-Bas ... tu réfutes l’idée que ton champion soit un joueur violent. Pour preuve, il n’a récolté que deux cartons rouges dans sa carrière.... tu es partisan de l’adage «» .... tu réalises toujours un petit montage photo après un week-end amoureux.... tu connais par cœur le raccourci clavier pour le « á » .... tu sais que le plus bel arrêt du Mondial 2010, ce n’est pas celui de Casillas sur Robben.... tu sais qui est Otman Bakkal, et tu ne l’aimes pas du tout.... tu sais que Suárez a fait ce que tout le monde a toujours voulu faire sur Branislav Ivanović et Giorgio Chiellini ... pour toi, Van Basten est la preuve qu’on peut avoir été un joueur légendaire et devenir un entraîneur bidon.... tu as déjà vu 150 fois la vidéo de ses plus beaux buts.... tu en avais marre dudu Barça ... «» Non, tu n'aimes pas les clowns.... tu n'aimes pas non plus les bouteilles d'eau.... dans un constat amiable, tu arrives toujours à tourner la situation en ta faveur.... ça te fait bien rire qu’on puisse dire que Lewandowski ou Agüero soient les meilleurs 9 du monde.... sortir l' Angleterre d'un Mondial en tant que star de la Premier League ? Aucun problème éthique.... après cinq mois passés au trou, tu t'es fait la malle à Barcelone, en bon caïd.... tu sais qu’un seul homme est capable de terminer meilleur buteur et meilleur passeur de Liga la même saison, et il n’est pas pas argentin.... tu es Marcel Desailly ... tes acteurs préférés sont Robert Pattinson, Anthony Hopkins et Gary Oldman. Richard Kiel, aussi.... tu préfères le Joker à Batman.... ton membre du Wu-Tang préféré est ODB.... t'as envie de claquer les végétariens.... tu éprouves une petite sympathie pour les mayas et leur amour du sacrifice humain.... parmi, tu n'arrives pas à faire de choix.... tu es capable de tout faire par amour, même un tatouage lion sur l'index.... tu sais que, c'était le surnom dont l'affublait sa grand-mère : il considère juste Évra comme son égal.... tu n'en as jamais assez.... tu ne comprendras jamais les haineux qui lui reprochent sa main contre le Ghana . Il n'avait qu'à cadrer son péno, Gyan !... tu sais que le mec considère Diego Godín comme un frère, mais qu'il peut lui faire les pires saloperies sur le terrain. Et ça, tu kiffes.... tu aimes trop croquer la vie à pleines dents.... tu n'aimes pas les héros lisses et polis.... en 3, ta conseillère d'orientation t'a aiguillé vers la légion étrangère.... tu lui donnerais ta propre épaule à bouffer pour qu'il fasse gagner ton équipe préférée.