Tu sais que tu es un FUTix quand...

Il existe deux catégories de personnes à FIFA. Ceux qui ne jouent qu'à FIFA Ultimate Team et ceux qui préfèrent le mode histoire et le mode saison. Toi, clairement, tu te ranges dans la première catégorie. Toi, tu es un FUTIX, un vrai.

... tu trouves ça totalement logique que Lucas Moura coûte deux fois plus cher que Bernardo Silva et Riyad Mahrez ... tu ne vends jamais ton joueur en vente rapide. Même ton gardien bronze autrichien qui a 48 de général, tu espères en récupérer 150 crédits.... quand tes joueurs sont fatigués, tu fais un match hors ligne avec tes remplaçants afin de les reposer.... les sites futbin et futhead n’ont pas de secrets pour toi.... tu as déjà acheté des points FIFA pour ouvrir un pack premium or. Et tu as eu Nicolas Pallois.... tu décides de faire une équipe Ligue 1, et finalement tu te rends compte que ton équipe est celle du Paris Saint-Germain. Sans Neymar et Mbappé, car ils sont beaucoup trop chers.... tu dépenses 15 000 crédits dans le mode draft afin de tester la nouvelle carte noire de Cristiano Ronaldo. Et tu te rends compte que le jeu est quand même plus facile avec une attaque CR7-Messi-Suárez.... tu t’énerves dès que tu vois la compo de ton adversaire : «... tu as déjà mis des cartes «» à tes joueurs avant un match décisif.... pour toi, la meilleure doublette de l’histoire de la Premier League ce n’est pas Henry-Bergkamp ou Cole-Yorke, mais bien Sturridge-Rémy dans FIFA 14.... tu as fait toutes les boulangeries de ton quartier pour savoir laquelle vendait son pain le moins cher.... tu as utilisé tes points CFC pour augmenter la taille de ta liste des transferts.... tu ne sais pas qui est Alex Hunter.... la première chose que tu fais lorsque ton nouveau FIFA arrive, c’est d’ouvrir ton catalogue EA SFC et d’acheter le «» .... tu as cru avoir gagné Cristiano Ronaldo dans un pack en voyant le drapeau du Portugal et le Real Madrid . Mais non, ce n’était que Fábio Coentrão ... du coup, maintenant, tu passes le faux suspense à chaque ouverture de pack pour ne plus avoir de faux espoirs.... dès que tu gagnes des joueurs argent ou bronze, tu regardes leur prix sur le marché des transferts.... tu regardes toutes les vidéos de mecs qui expliquent comment ils se sont fait 50 000 crédits en achat/revente.... tu as tenté de les imiter. Tu as gagné 3000 crédits en deux heures, soit moins que si tu avais joué pendant deux heures.... tiens, rien à voir, mais comment il va le mec qui apparaît de nulle part sur Internet : «» Dégage, sérieux.... tu t’es fait tellement d’argent dans FUT avec les achats/reventes que tu as voulu faire pareil avec ton livret A. Tu es ruiné.... tu sais très bien que 1300 moins 5% ça fait 1235.... et que si tu vends ton joueur 700, tu ne récupères que 665 crédits.... avant, tu étais fan de Magic.... avant, tu as collectionné les cartes Pokémon.... tu as déjà insulté un adversaire car il avait une équipe de joueurs cheatés. Alors que tu as les mêmes.... tu ne comprends pas comment on peut dépenser 80 000 crédits pour Harry Kane , alors qu’avec 10 000 crédits, tu as Ahmed Musa et ses 93 de vitesse.... lorsque tu ne joues pas à FUT, tu fais des enchères sur eBay.... tu achètes des joueurs en achat immédiat, alors que tu pourrais dépenser deux fois moins en passant par les enchères.... tu peux citer tous les clubs dans lesquels est passé Victor Ibarbo, le joueur le plus cheaté de l’histoire de FUT.... d’ailleurs, dans FIFA 14, tu avais choisis une équipe Serie A simplement pour jouer avec ta doublette offensive Luis Muriel - Victor Ibarbo.... tu re-listes toute ta liste des transferts toutes les heures, jusqu’à ce que quelqu’un t’achète ce ballon adidas Krasava.... dans la cour de récré, tu adorais déjà les cartes dorées.... tu as déjà acheté des crédits FUT sur un site internet. Tu t’es fait arnaquer.... tu voulais faire une équipe Ligue 1, mais tu as eu Robert Lewandowski dans un pack non échangeable en tout début de saison. Tu as fait une Bundesliga.... l’explosion d’Heung-min Son à Tottenham ne t’étonne pas. Tu l’avais déjà dans ton équipe lorsqu'il évoluait au Bayer Leverkusen.... tu as utilisé tes points CFC pour avoir Cristiano Ronaldo en prêt.... d’ailleurs, la seule fois que tu l’as utilisé, tu as perdu.... tu as déjà fait une équipe de Süper Lig juste pour jouer avec l’immense Emmanuel Emenike ... contrairement aux supporters de la Roma, toi, tu regrettes le temps où Seydou Doumbia évoluait en Serie A.... tu as une équipe composée de cinq championnats différents, mais tu arrives quand même à avoir un collectif de 100.... tu as critiqué le nouveau mode «» , puis tu as passé deux heures à tenter de compléter le défi «» . Tout ça pour gagner un pack où tu n'as eu que des joueurs bidons.... tu tapes Neymar , maximum 100 000 crédits, sur le marché des transferts. Au cas où une personne se serait trompée en le mettant sur le marché des transferts.... tu rages devant les vidéos de mecs qui ont chopé un Lionel Messi carte bleue dans un vieux pack or, alors que toi, le meilleur joueur que tu aies eu, c’est Andrés Iniesta . Et en plus, il est lent.... tu as déjà sauté de joie car tu as obtenu Karim Benzema pour 50 000 crédits aux enchères, alors qu’il se vent pour 57 000 en achat immédiat.... tu n’as pas d’argent, mais tu vas quand même voir les ventes aux enchères près de chez toi pour t’inspirer des méthodes.... tu croises les doigts lorsqu'il ne reste plus que dix secondes avant que ton enchère soit acceptée. Et puis tu insultes ta télé quand quelqu’un balance une surenchère à trois secondes du terme.... tu es persuadé que certains ont créé un logiciel qui leur permet de choper directement le joueur dès que son prix est inférieur à 1000 crédits.... tu t'es déjà retrouvé sans argent et sans carte contrat. Tu as dû faire jouer les joueurs bronze qui traînent dans ton club.... tu es tout content de l’arrivée des cartes icônes sur PS4. Mais en même temps, tu n’auras jamais l’argent nécessaire pour acheter Pelé.... tu ne comprends pas pourquoi les meilleures équipes européennes ne jouent jamais en 4-1-2-1-2.... tu es un adepte des équipes hybrides : une moitié Ligue 1, une autre moitié Premier League. Il suffit juste de mettre Kanté au milieu et David Luiz derrière, et le collectif de 100 est dans la poche.... pour toi, un «» n'est pas un homme qui tire sur des animaux, mais bien une carte que tu appliques à tous tes attaquants.... tu ne dépenses jamais de crédits pour un maillot. Tu joues avec celui que FIFA t’a offert en début de saison. Et peu importe si c’est celui d’un club que tu n’aimes pas.... tu as un logo du Sparta Rotterdam, alors que tu n’es pas capable de citer un seul joueur du club. Mais tu trouves le logo sylé.... pour la première fois de ta vie, tu vas jouer à FUT sans Sturridge dans ton équipe. Son 76 de vitesse dans FIFA18 étant éliminatoire.... finalement, ce qui te plaît dans FIFA, ce ne sont pas les matchs.