Tu sais que tu es un Fifix quand...

Le football est un sport fabuleux gangréné par les footix. FIFA est un jeu vidéo fabuleux gangréné par les Fifix. D'ailleurs, toi aussi, tu en es peut-être un. Et ce n'est pas si grave.

Par Kevin Charnay, Alexandre Doskov, Gad Messika et Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... tu prends le Real Madrid. Ton pote aussi. Et ça ne vous dérange pas.... tu pars tout droit sur les engagements. À chaque fois. Depuis dix ans.... ou alors, tu tires du milieu du terrain en te disant que ça va finir en lucarne.... tu préfères Théo Walcott à Mesut Özil . Parce qu’il «» .... tu fais jouer des milieux en défense centrale, des ailiers comme des latéraux et des attaquants au milieu. Tout ce qui t’intéresse, c’est marquer des buts.... tu trouves le jeu trop lent. Alors tu augmentes la vitesse.... tu ne jures que par les gestes techniques effectués au hasard.… tu ne joues qu'une mi-temps. Parce qu'à 3-0, tu fais tourner la manette.... tu essaies de marquer un but avec ton gardien. «» . Bah non.... d'ailleurs, tu as un vrai problème avec les gardiens. Dès que tu es mené, tu fais des sorties dans les pieds à trente mètres de tes buts.… tu essaies de tacler tous les joueurs adverses quand tu sens la défaite arriver.… du coup, tu finis absolument tous tes matchs avec au moins un mec expulsé. Et après le carton rouge, tu ne prends même pas la peine de faire un petit changement tactique.... tu mets des thunes pour acheter des packs Fifa Ultimate Team. Victime.... tu n'as jamais pensé à regarder le radar. Ça aide, pourtant.... tu détestes cette foutue règle du «» . Truc de capitaliste encore, ça.… tu te mets de la musique pour te motiver, mais tu l'éteins cinq minutes plus tard car «» .... tu passes vingt minutes dans la gestion d'équipe, pour au final mettre un 4-2-3-1 avec les joueurs les mieux notés. Audacieux.... ou alors tu fais partie de la catégorie des Fifix qui ne prennent même pas la peine d'y regarder ne serait-ce qu'une seconde.... tu transfères manuellement tous les meilleurs joueurs du jeu dans ton club de coeur, le Tours FC. Trop stylé.... tous les ans, tu attends trois mois pour l'acheter en te disant qu'il coûtera un peu moins cher. Résultat, tu as payé trois euros de moins, et tu arrives trop tard pour rivaliser en ligne. Malin.... ton arme secrète, c'est le tout droit avec Cristiano Ronaldo ... ton autre arme secrète, c'est le tout droit avec Lionel Messi ... après quinze défaites, tu proposes de faire un «» .… tu jures que «» .… tu as toujours au moins cinq excuses de prévues en début de match, et tu choisis celle que tu sortiras selon le scénario de la défaite.... tu as la victoire très peu modeste.... tu ne lâches jamais le bouton accélérateur. Jamais. Même en défense.… autre chose que tu ne fais jamais : des remplacements, même si la barre d'énergie de tes joueurs est réduites à néant. «... tu refuses de jouer avec les équipes qui ont quatre étoiles parce que tu ne les connais pas.... tu tentes des lobs à n'en plus finir.… c'est le seul jeu vidéo auquel tu joues depuis quinze ans.