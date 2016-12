Ce que tu préfères dans la vie, ce sont les héros ordinaires, les attaquants altruistes, les fils de et les cheveux sur la langue. Tu sais que tu es fan de Valère Germain quand...

Par Matthieu Pécot (avec Oscar Vignes, Antoine Bonnet, Asele Devundara, Titouan Gasnier et Elias Collet)

... tu sais très bien que si Deschamps a écarté Benzema, c’est pour faire de la place à quelqu’un d’autre.... tu es comme une vieille cagole : tu as choisi de passer ta vie sur la Côte d’Azur.... ton livre de chevet, c’est... lorsque tu t’ennuies, tu souris bêtement.... Ben Arfa, Ben Arfa, Ben Arfa gnagnagna... Tu sais pertinemment qui était le gros bonhomme de Nice la saison dernière.... ton rappeur préféré, c’est Youffouffa.... ton gars sûr, c’est Vincent Koziello ... un copain à toi a des morceaux d’oreille entre les dents.... en vrai, tu fais croire à tes amis que tu es pote avec Mike Tyson uniquement pour qu’on arrête de te piquer ton goûter.... tu sais que la vie est courte. Voilà pourquoi tu profites à fond de ce moment où tu as encore la légitimité de mettre les pieds dans un salon de coiffure.... dans le foot, ce que tu préfères, c’est l’appel de balle.... en bagnole, ce que tu préfères, c’est l’appel de phare.... chez Jean-Pierre Foucault, ce que tu préfères, c’est l’appel à un ami.... tu comptes bien casser la gueule à l’inventeur du «» .... tu sais très bien que le plus beau titre de Claudio Ranieri , c’est la Ligue 2 2013.... Isabelle Mergault, c’est clairement ta came.... le seul Clairefontaine que tu connais, c’est ton cahier à spirales.... ton père t’a appris beaucoup de choses, dont l'infidélité.... t'es comme un enfant-lune : tu préfères l’ombre à la lumière.... ton point faible, c’est que tu n’as pas de point fort.... la boisson qui te désaltère le mieux est un mélange de bière, de limonade et de sirop de grenadine.... ta devinette favorite, c'est : «... ton point fort, c’est que tu n’as pas de point faible.... sur Facebook, tu as un coup de cœur pour la fonction «» .... à une époque, ton chouchou passait derrière ÇA :... tu adores le cyclisme. Surtout Paris- Nice . Surtout l’arrivée.... tu te dis que si «» est l’anagramme de «» , ce n’est pas un hasard.... t’es accro à la salle de muscu. Enfin, au tapis de course.... tes vacances d’été de 2018, tu les passeras en Russie ... t’es comme tous les candidats d’émission de télé-réalité de NRJ12 : t’as des principes et des Valère.