Tu sais que tu es fan de l’équipe de foot du Wakanda quand...

Au contraire des Wakandix, ces supporters qui n’aiment la sélection du Wakanda que quand elle gagne, toi, tu suis les Panthères wakandaises depuis ton plus jeune âge, dans les bons et les mauvais moments. D’ailleurs, on voit rapidement que tu es un gros fan du Wakanda parce que...

... tu adores le foot africain, mais tu ne supportes pas les vuvuzelas.... tu sais que tu ne pourras jamais assister à un match de ton équipe préférée à domicile : personne ne sait où se situe le Wakanda.... tu répètes à qui veut bien l’entendre qu’une panthère, c’est la même chose qu’un léopard : une panthère, c’est juste un léopard avec un pelage noir. Sauf que le motif léopard, c’est dégueulasse, alors que le noir, c’est la classe absolue.... tu as repeint les murs de ta chambre avec de la peinture Dulux Valentine.... tu attends avec impatience chaque match contre ces usurpateurs des Panthères du Gabon ... tes potes te répètent tout le temps que le meilleur Disney, c’est. Tu n’es absolument pas d’accord. Pour toi, le meilleur, c’est indiscutablement. Et ce n’est certainement pas à cause de Baloo.... tu es clairement pour l’apport de la technologie dans le foot : pas seulement pour l’arbitrage vidéo, mais aussi pour améliorer les équipements des joueurs, histoire de pouvoir rajouter un petit alliage à base de vibranium dans les crampons et des protège-tibias, pour commencer.... à, tu prenais toujours Vega, et tu avais appris par cœur la combinaison de touches pour monter au grillage avec ses griffes et sauter sur l’ennemi.... tu ne portes que des fringues de la marque Airness, qui est également l’équipementier officiel de la sélection wakandaise.... tu attends toujours que ton équipe soit intégrée à FIFA ou PES.... tu n’es pas contre la naturalisation de Bafé Gomis.... tu n’oublies jamais de zapper sur la chaîne Tribu 21 de la TNT après le coup de sifflet final, pour débriefer les matchs. Tu es parfaitement conscient que ça ne pisse pas bien loin, mais tu trouves ça divertissant, et tu assumes.... tu te fous pas mal de savoir qui remporte le Ballon d’or chaque année, en revanche tu es super impatient avant chaque annonce du Ballon de vibranium.... tu ne sais pas qui est Clément d’Antibes, mais tu es fan de T’Klément de Wakanda-Central, ce supporter qui assiste à tous les matchs du Wakanda avec sa panthère noire au bout d’une laisse et son chapeau panthère sur la tête.... à la mi-temps des matchs, rien de tel qu’un Schweppes pour se rafraîchir.... la seule autre équipe que tu supportes, c’est les Avengers.... tu ne comprends toujours pas comment les voisins de l’ Afrique du Sud ont pu organiser une Coupe du monde, et pas le Wakanda, qui est plus sûr, plus en avance technologiquement, et plus chouette à visiter.... ta chanson préférée, c’est. Évidemment. Le meilleur morceau de metal de l’univers.... tu ne crains absolument aucun adversaire. À part peut-être les Skrulls, surtout quand ils veulent absolument venir jouer à la maison.