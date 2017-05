Ce dimanche, les Girondins se déplacent à Geoffroy-Guichard sans Jérémy Ménez, blessé aux adducteurs. Reste que l’ancien Sochalien, Monégasque et Parisien, fête ses trente printemps. Ça méritait bien un hommage au vrai diamant brut de la génération 87. Tu sais que tu es fan de Jérémy Ménez quand…

Par Steven Oliveira, Théo Denmat et Florian Lefèvre

... Tu sais qu’un seul génie a une oreille coupée. Et ce n’est pas ce pseudo peintre néerlandais.... Tu te fous de Zlatan. Ce n’est pas lui qui a marqué le but du premier titre du PSG version QSI.... Tu n’as rien contre Davy Crockett.... Tu as eu le coup de foudre de ta vie le 22 janvier 2005, quand un gamin de dix-sept ans planta un triplé lors d’un Sochaux ... Tu sais pourquoi les Girondins de Bordeaux sont redevenus sexys. Non, ce n’est pas grâce à Malcom et Gourvennec.... pour toi, la plus grande personnalité française née à Longjumeau n’est ni Marc Lavoine, ni Benjamin Mendy , ni même Adel des... Tu respectes Secret Story.... D’ailleurs tu avais tapé 2 au 72500 pour faire gagner Emilie lors de la saison 3.... Tu habilles ta petite fille en Naf-Naf.... Tu t’es remis à écouterde Keziah Jones.... Il n’y a que des numéros 7 dans ta team.... tu sais bien que le plus grand joueur passé par le CS Brétigny n’est pas Patrice Évra. Mehdi Benatia et Jimmy Briand non plus.... Pour toi, le plus beau but de l’histoire c’est l’espèce de talonnade de l’extérieur que Jérémy a distillé après avoir dribblé le gardien parmesan dans un angle impossible.... Tu trouves Benzema surcoté, Nasri indiscipliné, et Ben Arfa bon qu’à faire des vidéos pathos.... Tu adorais la coupe de cheveux de Danijel Ljuboja.... Tu méprises le compte parodique JM7.... Tu adores le compte parodique JM7.... Tu es persuadé que Jacquie et Michel ont volé les initiales de ton héros.... Tu respectes Evan Fournier, qui portait fièrement le numéro 94 à Denver.... Tu trouves que les arbitres cherchent un peu les insultes avec leurs airs prétentieux.... Ton album préféré de Tintin, c’est, avec l’apparition de ce bon vieux général Alcazar.... Tu défends Alexandre Lacazette et ses buts sur penalty.... Tu respectes la classe de Michaël Isabey, la hargne de Romain Pitau et les gros tacles de Souleymane Diawara, mais si tu regardais le FC Sochaux-Montbéliard entre 2004 et 2006, c’est grâce à Jérémy.... Tu fais la différence entre l'interprète deet ton chouchou.... Tu n’oublies pas de rappeler à tes potes que ton poulain a marqué deux fois plus de buts en équipe de France que l’attaquant champion du monde 1998, Stéphane Guivarc'h.... Tu fais l’avion avec ta fourchette avant chaque bouchée.... Tu souris souvent, mais tu expliques que «» .... Tu as un talent naturel en voiture : même pas besoin du permis.... Ta phrase d’accroche favorite, c’est celle-là :... Tu aimes tellement la rectitude et le respect des règles que tu t’amuses à faire des saluts militaires. Surtout en sautant à pieds joints sur des ballons de football. Surtout avec Samir Nasri et Marvin Martin, en fait.... Ton personnage préféré dans Blanche-Neige, c’est Grincheux.... Et ton Schtroumpf préféré, c’est Schtroumpf grognon.... Tu n’as pas besoin d’autoradio :... Tu t’es rendu compte trop tard que tes bonnes notes en français en sixième, ça ne voulait pas dire que tu deviendrais fort en latin.... Sur tes bulletins aussi, les profs écrivaient «» , alors tu compatis avec Jérémy.... Tu aimes Johnny Hallyday, Rocky Balboa, Eddy Mitchell, Anthony Kavanagh, Tony Montana, Valéry Giscard d’Estaing, Amaury Vassili, Charly et Lulu, Jordy, Steevy Boulay et Kenny de South Park.... Tu détestes Zacharie Boucher , Corneille et Bernie, Charlie Hebdo, Freddie Mercury et Mamie Nova.... Par contre tu ne sais pas quoi penser de Mimie Mathy.... Tu portes un appareil auditif.... Pour toi le coup de rein de Rocco Siffredi est ridicule à côté de celui de ton chouchou.... Pour signer, tu fais un zigzag avec ton stylo.... Tu attends toujours le retour en grâce de Macaulay Culkin.... À ceux qui disent que ton idole n’a jamais rien fait en équipe de France, tu leur rétorques que tu as vu Ménez remporter l’Euro des moins de dix-sept au stade Gaston Petit de Châteauroux, à l’été 2004.... Tu portes le cache cou et qu’importe qu’on te traite de fragile.... Tu avais créébien avant Emmanuel Macron.... Tu admires un homme qui réussit, un jour, à donner de l’émotion au public rennais.... Tu te souviens que c’est peut-être le seul attaquant parisien avec qui Ibrahimović s’entendait vraiment bien sur un terrain.... Tu préfères Guy Lacombe Sir Alex Ferguson , et Bonal à Old Trafford.... Tu sais que Ménez a souri au moins une fois dans sa vie, sur la photo de classe de 4ème A aux côtés de Romain Hamouma et d'un Mevlut Erdinç qui ressemble quand même sacrément au prof de sport.… Tu as toujours l’espoir que ton poulain murisse un jour.