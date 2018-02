Tu sais que tu devrais utiliser SportEasy quand...

Les convocations punaisées sur la porte des vestiaires ou affichées devant le club house ? Désolé les gars et les filles, mais on est passé au XXIe siècle : la technologie permet aujourd’hui de faire des choses complètement folles, comme chasser des pokémons rares à la boulangerie, trouver un potentiel plan cul à 200 mètres à la ronde, mais aussi organiser ses matchs et gérer son équipe de foot via une appli. Son nom : SportEasy. D’ailleurs, tu sais qu’il est grand temps de te la télécharger quand...

... tu te retrouves comme un gland, le samedi midi, sur le parking du stade, sous la pluie, avec ton pote Jean-Mo, et vous ne comprenez pas pourquoi les autres ne sont pas au rendez-vous (parce que le match c’est demain dimanche, et en plus, c’est à l’extérieur, ndlr).... tu en as ras-le-bol de jouer contre des équipes avec cinq remplaçants sur le banc, alors que ton entraîneur n’a généralement pas de quoi aligner une équipe de onze.... tu es entraîneur d’une équipe de U11 et tu viens de recevoir un 17SMS : «... et que tu copies-colles 17 fois la même réponse, en essayant de rester poli : «... et que tu reçois 13 messages : «... tu arrives pile à l’heure, sur ton scooter. Sauf que 15h, c’était l’heure du coup d’envoi, pas l’heure du rendez-vous, gros malin.... tu arrives pile à l’heure, sur ton scooter, à 13h30, au stade de Choisy-Le-Roi. Alors que le match a lieu à Bourg-La-Reine.... ton entraîneur Fabrice a créé une page Facebook pour balancer les convocations, mais c’est un bordel pas possible, en plus faut passer des coups de fil aux quatre joueurs qui refusent de se créer un compte Facebook pour ne pas céder au grand capital et préserver leur vie privée sur leur iPhone et leur iCloud.... du coup, tu envoies un texto à ton pote Jean-Mo pour connaître l’heure du match dimanche matin. Et il répond une fois sur deux en t’envoyant une photo de son pénis.... et finalement tu dois envoyer un texto au coach qui te répond en te faisant la morale.... tu aimerais disposer de vraies informations sur les adversaires. Parce que pour l’instant, l’analyse ça se limite à «» ou «» ou «. »... ton rêve, ce serait de pouvoir dire : «... tu t’es déjà retrouvé avec toute ton équipe pour un match à l’extérieur sans un seul ballon et sans les maillots.... tu ne comprends pas pourquoi les joueurs de Ligue 1 ont le droit d’avoir leur note dans le journal alors que toi, après le choc Plougastel contre le R-Kerhuon, y a même pas une ligne dans... tu rêves d’être élu, au moins une fois dans ta vie, «» .... tu t’es déjà tapé un voyage jusqu’à Courseulles-sur-Mer avant de te rendre compte, en arrivant là-bas, que tu étais suspendu après avoir récolté trois cartons jaunes. (En plus, ce jour-là, tu avais expliqué à ta frangine que tu ne serais pas à son mariage parce que tu avais un match hyper important et que l’entraîneur comptait sur toi.)... ton entraîneur Fabrice vient de convoquer Manu pour la 7fois d’affilée alors que Manu s’est fait les croisés au mois d’octobre et ne pourra pas rejouer avant la saison prochaine.... tu aimerais bien pouvoir prouver au coach que c’est toi qui as le meilleur ratio de passes décisives par match depuis le début du championnat.... ou tu aimerais expliquer à Jean-Mo que non, il n’a pas marqué «» . Non, Jean-Mo, la vérité, c’est que tu as marqué 4 buts, dont 2 contre ton camp et 1 dans une séance de tirs au but à la fin d’un match amical.... d’ailleurs, Jean-Mo, tu sais combien de kilomètres tu as parcouru ? 11 kilomètres ! Pas aujourd’hui, hein, mais depuis le début du championnat. Et on est déjà à la 23journée.... il n’y a pas un seul joueur de ton équipe qui connaît votre classement en championnat (et c’est rarement bon signe).... tu n’as pas envie de louper la date de la Galette des rois organisée par le club.... tu voudrais connaître le score du choc entre les U15 de l’Étoile sportive lorguaise football et ceux du Vidauban FC (pour info, ça a fait 3-4).... il n’y a jamais un seul putain de Velleda qui marche quand Fabrice veut écrire la compo et le schéma tactique sur le tableau blanc.... et de toute façon, tu as toujours rêvé de voir la compo de ton équipe s’afficher sur un écran comme dans. Ou comme dans FIFA avec les flèches entre les joueurs : «... le coach Fabrice a établi une liste des tireurs de péno, histoire d’éviter des situations «» .... ton fils de 8 ans a déjà passé un après-midi entier à pleurer sur un parking parce que tu l’avais déposé un jour où il n’y avait pas match.