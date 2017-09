Tu sais que tu deviens un autre en jouant à Fifa quand…

Les manettes qui volent, les insultes qui fusent, les célébrations un poil exagérées... Fifa 18 est de sortie et fin prêt à vous transformer en une autre une personne. Moins fréquentable.

Par Swann Borsellino, Kevin Charnay et Florian Lefèvre

... tu ne contrôles plus ton corps : la preuve, tu viens encore de te rapprocher de l'écran après avoir pris un but.... tu t'es déjà mis sur la gueule avec ton meilleur pote. Ce gros con.... tu n'as pas de micro mais tu insultes ton adversaire lors des matchs en ligne.... tu trouves que tu as la même attitude que quand tu conduis.... tu supportes l'OM mais tu prends le PSG parce que Cavani-Mbappé-Neymar, c'est beaucoup trop fort.... tu deviens encore plus vulgaire que Louis Nicollin à ses plus belles heures. En tout cas, tu es au moins aussi créatif.… allez, on en fait une dernière ?... tu as envie de tuer les parents de ton adversaire chaque fois qu'il a un contre favorable.... à partir de fin septembre, chaque année, tu ne te nourris plus pendant trois jours. Et tu sens mauvais.... tu te lèves sur chaque action.... chaque fois que tu touches le poteau, tu as l'impression qu'on te poignarde en plein coeur.... tu tournes ta manette dans tous les sens, alors que ça ne sert absolument à rien.... tu as plus pagayé dans ton salon que Marama Vahirua sur un terrain de foot.… ton mur garde les stigmates de tes plus grosses défaites.... cette fois-ci, c'est vraiment la dernière.... tu es un sombre petit personnage vile, mesquin et fourbe qui file la manette pétée à son adversaire sans le moindre remords.... tu n'a toujours pas pris le temps de répondre au sms de ta mère il y a trois jours. Mais par contre, y'a du monde pour rédiger un message d'insultes à ce gars qui menait 1-0 en ligne et qui a fait tourner derrière pendant les dix dernières minutes.... ton sens de l'organisation prend une autre ampleur quant il s'agit de chapeauter un tournoi entre potes.... tu peux très sincèrement faire un ulcère si tu prends un but sur un six mètres mal négocié.... tu laisses toutes les présentations avant un match important. Debout devant ta télé, la tête haute, tu as autant de pression qu'un vrai joueur un soir de Ligue des champions.... les gens refusent de jouer avec toi car «» .... je te jure que c'est la dernière.... tu as compris qu'il ne fallait plus jamais faire de deux contre deux sous peine de perdre tous tes amis.... tu as déjà eu la sensation d'être passé à deux doigts de la crise d'épilepsie après un marathon devant la console. Pas très agréable.… tu as une manette porte-bonheur.… tu n'as pas d'argent, pourtant tu casses des manettes porte-bonheur.... tu te bats pour avoir la place la plus centrale par rapport au poste de télévision.... tu t'assois sur le bout du bout du canapé pour être le plus proche possible de l'écran.... tu as déjà hurlé «» .... tous les buts de tes adversaires sont «» .... ton joystick est dans un sale état d'usure.... tes gâchettes aussi.... tu disputes ta dixième «» . Il est quatre heures du matin. Tu te lèves dans quatre heures. Juste le temps de terminer la saison, nickel.