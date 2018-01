Tu sais que tu détestes Ronaldinho quand...

Ronaldinho a pris sa retraite, on sait. Mais si on pouvait arrêter d'en faire des tonnes avec ça, ça t'arrangerait bien. Parce que tu fais partie des rares personnes qui détestent le Brésilien, et tu l'assumes.

Par Alexandre Doskov et Kevin Charnay

... tu n’as jamais su où placer les virgules dans une phrase.... tu t’appelles Fred Hermel.... tu aimes la vie, la vraie, celle où tu bois du ricard à 16h37 en grattant un Banco.... tu connais la vraie utilité d’une couronne.... tu es un défenseur acharné de AdBlock.... il y a un autocollant «» sur ta boîte aux lettres.... et ça te pose un tout petit problème d'éthique d'aller jouer au foot en Tchétchénie pour gagner une montre.... tu as eu un débat avec Patrick Bialès et Serge Karamazov et non, tu ne sais pas danser la carioca.... le seul carnaval qui fait sens à tes yeux, c'est celui de Dunkerque.... tu as perdu ton âme d’enfant il y a bien longtemps.... d'ailleurs, les enfants, tu préfères les manger.... tu es un rabat-joie.... tu es un amateur de Chupa Chups.... tu n’as pas la mémoire courte. Tu te souviens que c’est un mec infoutu de figurer dans une équipe type de Ligue 1 où Johan Radet et Benoît Pedretti étaient plébiscités.... tu es persuadé que la Cachaça est un ancien défenseur lyonnais.... tu trouves que les boîtes de nuit, c’est nul. Tous ces gens entassés qui font semblant de s’amuser sur de la mauvaise musique trop forte, ça te dégoûte.... ta copine sortait un peu trop au Barrio Latino en 2002.... tu ne portes que des Adidas.... tu détestes, le chocolat et le fromage.... tu es dentiste.... tu ne laisses jamais filer une partie de Monopoly, même si tu as «» .... tu ne fais pas partie de «» .... tu es un militant de Nuit Debout et tu as le même maillot, mais pas la même passion.... tu ne fais pas confiance à un joueur dont le transfert le plus élevé n’a été que d’une trentaine de millions d’euros. Pour toi, c’est à peine le prix d’un gardien de but.... tu étais persuadé qu’il avait déjà arrêté sa carrière il y a sept ans. À 31 ans.... pour toi, un départ réussi au Mexique, c’est celui d’ André-Pierre Gignac Ronaldinho , tu le places au même niveau qu’ Andy Delort ... tu penses qu’un Parisien qui se fait applaudir par des Marseillais, et un Barcelonais qui se fait applaudir par des Madrilènes, c’est juste un mec qui tue les rivalités dans le football. Et toi, tu aimes ça, les conflits.... tu as le culte de l’efficacité.... tu penses qu’on ne peut pas rire de tout, et tu trouves que ses passes aveugles sont des moqueries odieuses vis-à-vis des non-voyants.... au Marineland, tu ne t’arrêtes jamais devant les otaries.... tu as peur des clowns. Ce sourire permanent, ça cache forcément un truc malsain.... tu es guingampais.... tu es soviétique et, pour toi, l’art doit être au service d’un parti ou d’une idéologie.... tu es Dunga et tu n’as toujours pas digéré ça :... d’ailleurs, une fois devenu sélectionneur, tu lui en voulais tellement que tu ne faisais pas appel à lui. Oui-oui, douze ans plus tard. La vengeance est un plat qui se mange très froid.... tu es Pablo Correa. «... tu es fan de NBA. Matez-moi ces stats de nullos, un peu.... tu votes à droite et tu hais tous ces bobos-Gaúchos.... tu n’as jamais raté unsur RMC. Vraiment, quel tribun ce Luis !... ton personnage de cinéma préféré est le vieux grincheux du film... du coup, on te laisse deviner lequel des sept nains tu préfères.... dans ta vie, tu ne laisses aucune place à l’improvisation. Tu as un caleçon attitré pour chaque jour de la semaine et c’est très bien comme ça.... d'ailleurs, ce soir, tu te couches tôt. Il faut que tu sois en forme pour cette conf-call à 8h45.... tu n’aimes pas le football.... et tu n’aimes pas non plus la vie.