Tu sais que tu as vibré devant Salzbourg-OM quand...

Il t'a retourné l'estomac, les yeux et le cœur. Oui, cette demi-finale retour de C3 a été étouffante, suffocante, bluffante. Voilà pourquoi.

Par Maxime Brigand

... à 20h59, tu as planté une dernière aiguille dans la poupée que tu t’es fabriquée il y a quatorze piges. Puis, tu as relevé la tête et tu t’es demandé : «» Tiens, c’est cadeau.... tu as relevé une première fois la tête quand tu as entendu la voix de Denis Balbir. Il t’a parlé de bouillote et tu t’es dit que tu avais déjà assez chaud. Alors, t’as fait sauter tes bretelles.... tu as pris une première fois l’éponge posée sur la table pour la faire glisser sur ton front bourré de perles. Tu as fait connaissance avec le côté vert.... tu as vu Julien Hababou glisser sur ton écran. Et tu as voulu prendre des nouvelles de Patrick Zabé. D’ailleurs, comment on se fait ukulélé par un ukulélé ?... toi aussi, tu as voulu récupérer une couverture de survie.... et puis tu t’es ravisé. Parce que faire un tifo tout seul dans son salon, bah c’est inquiétant.... tu as regardé Germain courir et tu t’es dit qu’on t’avait bien roulé dans la farine avec le QI foot.... tu as coupé le son au bout de deux minutes, tu as sorti ton iPod Nano et tu t’es envoyépour la première fois depuis le 13 mars 2012. En boucle.... tu as vu Sarr marquer contre son camp, tu t’es rappelé qu’il était lyonnais et, de rage, tu as lâché un gros coup de latte dans le ventre de ton teckel. Enfin, celui de madame. Oui, celui que tu as nommé Ocampos.... pour t’excuser, tu as regardé ta douce. Coup de folie : tu l’as demandé en mariage et lui as promis que la cérémonie et le voyage de noces seraient au même endroit. Direction Nemours.... tu es Benjamin Mendy ... tu t’es autorisé une manchette sur ton pote, Benoît. Il supporte l’OL parce que papy allait à Gerland sous la vieille horloge du Virage Nord. Mais toi, tu n’as plus de sentiment quand tu le vois se marrer à 2-0.... résultat, tu lui en as remis une petite pour le faire sortir de chez toi.... ce matin, tu as fait la course avec tes gosses en explosant tout le monde sur ta route. Oui, tu es arrivé en premier devant l’école Jules-Ferry. À jamais le premier. Il était 6h43.... tu as décidé d’adopter un albatros.... et de l’appeler Sergey, tout en te rasant la tête.... tu es arrivé au bureau, ton patron t’a demandé si ça allait et tu t’es lancé en rimes croisées. «... attaqué par cette drôle de 8.6., tu as confondu André Ramalho avec Benjamin Pavard.... avant de dormir, tu t’es décidé à monter au grenier pour retrouver ton maillot Khalifa Airways et dormir avec. Là, tu as entendu la voix de ta femme : «» Sacré Lamine.... pour faire plaisir à ta belle-famille, tu as quand même accepté de faire un Trivial Poursuit. Question pour le camembert violet : «» Rolando Barthes !... tu as vu Garcia faire entrer Zambo Anguissa et tu as été chercher ta boîte à mouchoirs. Tu les as jetés partout dans ton salon. De fierté.... tu as regardé Dabour jouer avec tes nerfs et tu as déchiré ton poster des Bratisla Boys.... tu t’es dit : «... tu as vu Maxime Lopez jouer les durs. Et gagner.... pour la première fois de l’année, Luiz le Magnifique n’a pas fait de cœur sur la pelouse et t’as fait peur.... tu es C.J. Parker.... tu es prof de chimie et le NH2-CH2-CH2-SO3H est ton dérivé d’acide aminé favori.... tu es Rudi Garcia et tu as profité de la prolongation pour faire ta liste de courses pour l’été prochain.... tu es un amoureux de David Bowie et tu as toujours su la vérité : «... tu es Jean-Claude Gaudin et tu ne donnes plus de leçon à Big Frank.... tu t’es dit que Monsieur Karasev était un salop.... puis non, finalement, tu adores le corps arbitral. Oui, tout le corps arbitral : l’assistant, le délégué, le central, le quatrième officiel et même le panneau de changement.... tu as envoyé un texto à Billy Crawford histoire de le prévenir que tu ne pourras pas te rendre à ses 36 ans.... pendant la prolongation, ta sœur a osé te dire : «» Elle n’a plus de mâchoire.... tu es Emmanuel Macron et tu as déjà réservé un avion aux frais de l’État pour aller voir la finale. Bah quoi ?... «» Oui, tu as un peu vrillé et tu as fait peur à ton fils en plus.... tu as tout cassé chez toi. C’était pas le deal.