Tu sais que tu as vibré devant France-Argentine quand...

Tu as été serein, tu as hurlé, tu as eu peur, tu as été euphorique, tu as hurlé encore. Bref, tu as vibré devant France-Argentine.

#FRAARG 41' Ohhhh le missile d'Ángel Di María dans la lucarne de Lloris #PSGWorldCup pic.twitter.com/QjGHyb7eJB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 30 juin 2018

On veut t'entendre chanter toute la journé : ? N'GOLO KANTÉ, N'GOLOOOOO KANTÉ, PALA PALALA !! pic.twitter.com/ujTS0artGB — SO FOOT (@sofoot) 21 juin 2018

Par la rédaction de Sofoot.com

… tu as apprécié la célébrationde Griezmann pour la première fois de ta vie.… tu as hurlé «» jusqu'à ce que tu te rendes compte que le reste des paroles est en portugais. Ça n'a pas duré très longtemps.… tu recherches activement les Français supporters de l' Argentine et te renseignes sur les modalités de la déchéance de nationalité.… tu t'es évanoui sur le premier sprint de Kylian Mbappé. Le reste du match, on te l'a raconté.… tu «» .… pour la première fois de la compétition, tu as perdu ta voix. Ça fait mal mais en fait, ça va. Comme toutes les premières fois, en fait.… après l'avoir conspué toute la rencontre, tu es désormais formel : «» .… tu as vu le niveau d'Armani et tu t'es dit qu'il ne devrait plus valoir grand-chose avec l'ouverture des soldes.… tu appellerais aussi Corentin Tolisso si tu as des emmerdes à la fin de la récré.… tu as beaucoup insulté Otamendi.… tu as beaucoup insulté Banega.… tu as beaucoup insulté le community manager du PSG … tu t'es dit que Sampaoli était juste le diable maléfique de Guy Stéphan . Rien de plus.… tu n'arrives même pas à en vouloir à Hugo Lloris alors qu'il a encaissé trois buts en quatre frappes.… ta Miss France préférée a toujours été Rachel Legrain-Trapani.… tu as chanté à tue-tête la chanson dédiée à N’Golo Kanté à chaque fois qu'il bouffait Messi.… tu as crié «» quand il a commis la faute sur Di Maria.… tu as crié «» quand il a couvert le hors-jeu sur le but de Mercado.… tu as crié «» quand il a envoyé le bijou du match dans la lucarne.… tu t’es pincé pour y croire.… vu que tu as une grosse marque rouge sur l'avant-bras, c'est bon, tu y crois.… tu n’as jamais eu envie de critiquer la défense française.… ni Antoine Griezmann , d’ailleurs.… Tu ne te rappelles plus du jour où l' Argentine a eu l'idée d'embaucher Ticky Holgado comme sélectionneur.… après 90 minutes, tu ne comprends toujours pas comment Mercado peut avoir une tête aussi carrée.… tu apprécies désormais Di Maria alors qu’il a marqué contre ton équipe.… tu trouves qu’une victoire 4-3, c’est plus classe qu’un succès 4-2.… tu es bien conscient qu'il s'agit de la plus faible équipe d'Argentine des trente dernières années. Mais tu t'en cognes !… T'as réclamé cinq cartons rouges et dix-huit penaltys à l'arbitre devant ta télé.… En cumulé, tu es resté assis 4 minutes et 37 secondes sur ton canapé.… Tu as crié "Vamooooossssss" à chaque fois que Lucas Hernandez a touché le ballon et tu ne sais pas pourquoi. Ah si, parce qu'il est espagnol !… À un moment, tu as lâché un "".… Tu as pris une douche de bière et tu est désormais formel : houblon is the new huile de coco.… À chaque fois que l'arbitre traçait une ligne blanche sur les coups francs, t'avais peur de voir Diego Maradona débouler en courant sur la pelouse.