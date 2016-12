Cette année, tu as encore passé beaucoup de temps devant ta télé. En même temps, t’avais une excuse de poids cet été. Oui, tu t'es gavé de ballon rond. Tu sais que tu as suivi le foot en 2016 quand...

Par Antoine Donnarieix et ses gars sûrs

... t’as pensé au 10 juin 2016 dès la célébration du jour de l’an. Ouais, cette année sera folle.... tu ne voyais pas qui pouvait stopper le FC Barcelone en début d’année.... tu ne donnais pas cher de la peau de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid.... finalement, le mec a plus connu les titres que les défaites.... tu pensais que Leicester City allait finir par lever le pied. Surtout avec un gardien nommé Kasper.... alors tu t’es mis à suivre N’Golo Kanté, Riyad Mahrez ou Jamie Vardy. Et t’es tombé sous le charme.... tu as toujours des doutes à propos de cette malédiction Aaron Ramsey. RIP Alan Rickman et David Bowie.... tu t’es dit qu’on se mettait des bâtons dans les roues sans notre meilleur avant-centre en équipe nationale.... du coup, tu le sentais venir depuis son «» , André-Pierre Gignac.... tu t’es rendu compte que Robert Pirès jouait encore au football. Notre Ryan Giggs national.... tu connais Périscope.... tu as vu un habituel masseur de boules chauve passer président de la FIFA.... son Graal, ce serait une Coupe du monde à quarante-huit équipes. Ben voyons !... tu as compris qu’un foutu cancer pouvait prendre le dessus sur un génie.... tu as dû relire l’information quand Frédéric Thiriez a quitté ses fonctions de président de la LFP.... secrètement, t’aurais bien aimé voir ce que donnerait Raymond Domenech.... t’as respecté Pascal Dupraz.... «» 156 buts en 180 rencontres avec le PSG, Zlatan pouvait bien s’offrir uneen guise d'adieux.... tu t’es dit que Séville allait remporter les quinze prochaines Ligue Europa.... t’as vu Yannick Ferreira Carrasco réaliser la plus belle célébration de but en finale de C1.... tu t’es dit que l’Atlético de Madrid était une équipe demagnifiques.... et le Real Madrid, un club taillé pour la gagne, mais aussi veinard pour les tirages au sort.... d’ailleurs, Oblak était-il conscient dans la séance des tirs au but ? Le mystère reste entier...... pour les matchs préparatoires de l’Euro, tu t’es rendu compte contre l'Écosse que le leader des Bleus sur le terrain, c’était Pat’ Évra et personne d’autre.... tu t’es dit que Marco Reus était un poissard de première classe.... tu croyais que la dose de scandale sexuel était suffisante. C’était avant l’affaire De Gea.... putain, Dimitri, merci.... tu as pu aller au boulot en maillot de foot pendant un mois, tranquille.... tu as eu la confirmation que Joachim Löw agit à l’instinct.... tu étais déçu de ne pas être à Marseille pour cet Angleterre-Russie.... et puis en fait, non.... tu t’es dit que le pays de Galles allait gentiment rentrer chez lui dès le premier tour.... et puis en fait, non.... tu t’es dit que Will Grigg allait bien finir pas jouer une minute dans le tournoi.... et puis en fait, non.... tu savais qu’il fallait être au stade pour Hongrie-Islande. Pas une affiche en soi, mais une vraie ambiance et des supportrices de qualité.... les Irlandais sont rentrés dans ton cœur. Et dans celui de Carla, aussi.... même si plus tard, tu as pensé très fort que l’Irlande tenait sa vengeance de 2009.... et puis en fait, non. GRIZI KESKIYA !!!... avec, au passage, un magnifique centre de Sagna. La magie du football.... tu as aimé la frappe de poney de Radja Nainggolan.... pour toi, le Brexit suivi de l’élimination de l’Angleterre reste le plus beau geste technique du tournoi.... t’étais mal à l’aise pour Simone Zaza.... et encore plus pour Graziano Pellè. Des nouvelles depuis la Chine ?... t’as kiffé les aléas du direct en... Moussa Sissoko est plus technique que Ronaldinho.... tu te souviendras longtemps de cette soirée du 7 juillet 2016.... tu auras vécu trois jours sans la moindre blessure morale.... et puis tous tes «» supporters d’une autre équipe nationale te sont tombés dessus. Salement.... le 10 juillet au soir, tu connaissais le Ballon d’or 2016.... tu as arrêté de te moquer d’Eder.... t’as pris des vacances, t’es allé en bord de mer, loin de la France si possible.... mais tu les as quand même vu, ces maillots portugais. Tu les vois toujours, d’ailleurs.... t’as vu le Brésil enfin remporter la médaille d’or aux JO, et à Rio en plus.... la Copa América ? C’était pas en 2015 ?... de toute façon, tu n’as rien manqué : Higuaín bouffe toujours la feuille, ça se termine aux tirs au but, Messi pleure et le Chili exulte.... Messi en retraite internationale, tu n’y as jamais cru.... ou plutôt, tu ne voulais pas y croire.... comme tu ne voulais pas croire au transfert d’Higuaín de Naples à la Juventus.... et maintenant, tu as très envie de voir son retour au San Paolo.... tu t’es dit que Manchester United était une vache à lait. Mourinho, Zlatan, Pogba... Ça va, les gars ? Tranquille votre petit marché ?... en revanche, tu t’es dit fin août : «... même si tu n’étais pas contre une arrivée de Grzegorz Krychowiak au PSG. Salut, Célia Jaunat.... et puis Jesé est arrivé sur le gong.... Super Mario aussi.... du coup, tu suis toutes les actus de l’OGC Nice.... le retour des ultras au Parc t’a redonné le sourire.... t’espères que les billes de Frank McCourt vont redonner au Classique ses lettres de noblesse.... Vincent Thill t’a mis un coup de vieux.... Moise Kean s’est chargé d’un rappel.... t’as attendu le pétage de plombs de Fréderic Antonetti à Lille. En vain.... tu te dis que pour passer la nuit caché dans les toilettes d’Old Trafford en novembre, il faut être un brin taré.... tu te dis que, comparé à 150 millions d’euros, tes vols de bonbons en supérette quand t’étais môme, c’était pas grand-chose.... tu as flippé pour l’œil de Robin van Persie.... tu as ravalé ta salive quand Steven Gerrard a annoncé sa retraite sportive.... un club de football professionnel n'est pas à l’abri d’une catastrophe.... tu n’aurais pas cru que l’AS Monaco serait la meilleure attaque d’Europe en décembre.... tu réalises que Martin Braithwaite se coupe aussi les cheveux.... tu as pris ton pied, et c’est bien là l’essentiel.