Tu sais que tu as suivi la Ligue 1 cette saison quand...

Voilà, la Ligue 1, c’est terminé. Et toi, ça te mine parce que tu as passé une putain de belle saison. Cet été, tu vas alors repenser à Mario, Edinson, Alexandre, Stéphane, Christophe, Antoine, Igor...

Vidéo

Vidéo

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... tu rêvais d’ Hatem Ben Arfa et tu t’es mis à faire des cauchemars avec un gentil monsieur déguisé en croque-mort qui joue avec des bouteilles.... tu as vu la courbe d’amour de Bruno Génésio copier celle du chômage.... tu aimes Nicolas Seube au moins autant que Lionel Mathis ... tu as retrouvé Paul Le Guen cette année. Oui, on sait.... il n’y a plus qu’un Julian dans ton cœur. Et il n’a pas de bouclettes.... tu vas essayer d’en savoir plus sur ce petit Edgar Morin et emmeneravec toi sur la plage.... tu t’es enfin mis à l’ornithologie et pourquoi pas ensuite devenir Matador ?... tu sais maintenant écrire sans trembler Kawashima, Lewczuk et Hinschberger.... tu avais toujours mieux à faire le samedi soir que d’aller te poudrer le nez. On parlait juste de maquillage hein.... tu t’es mis à adorer Dijon. Ou à affirmer fièrement ce genre de trucs : «» Puriste.... tu as commencé à reparler de mobylettes, tu es gaucher, un peu artiste sur les bords et tu ne paies pas d'impôt.... cet été, tu iras à Fos-sur-Mer découvrir le secret de Gaël Danic. Il y a bien un truc, c’est pas possible.... le sourcil gauche de Thierry Laurey t’a manqué.... tu t’es laissé aller à un peu de footixerie et tu parles couramment le hashtag. Tu peux le ranger ton maillot de Depay, c’est bon.... tu as ressorti ta Nintendo 64 pour attraper des pièces.... tu as cru en Guingamp de toutes tes forces.... tu cherches encore à comprendre ce qui peut relier Thiago Motta à Pierre Menés.... tu connais Bondy comme ta poche et tu refuses de banaliser le terme.... un soir, piqué dans ton orgueil, tu as repensé à ce que tu faisais, toi, à dix-huit ans.... tu crois de nouveau au rêve américain, tu aimes le gel doré, Patrick Swayze, les albatros, les passes claquées et tu as découvert un président sacrément chouette.... tu as pris des cours de râteaux avec Ryad Boudebouz . Te voilà prêt pour les châteaux de sable.... tu aimes les tigres et les sièges jaunes.... tu cherches Grzegorz partout.... dans trente piges, ça te fera plaisir de raconter à tes enfants quel joueur de foot était Alexandre Lacazette à l’OL.... tes valises sont prêtes, tu as plaqué ta femme et tu vas refaire ta vie à Ankara. Il est quand même cool, Cheick.... tu as regardé Benjamin Mendy , pensé à Marcelo Bielsa et l’as vu réapparaître en quelques jours. C’est beau la vie.... pour toi, ce championnat chéri, c’est avant tout Jean-Louis Gasset Christophe Kerbrat et Kévin Bérigaud.... tu vas partir faire tes études au Portugal ... tu as vu François Ciccolini. Et ça, c’est pour la vie.... tu es supporter du FC Nantes et tes rêves n’ont plus de limite. Regarde, tu t’es même mis à adorer Emiliano Sala.... tu as vu Jacques Rousselot foirer tout son programme : la course à la FFF, la vente de l’ASNL et même le réglage de la muselière de saint Pablo, apôtre qui a même flingué son propre gardien. Qui s'y frotte s'y pique.... t’en as marre qu’on te reparle de cet Angers-Toulouse. Bodiger a bien une patte gauche normale et Pascal Dupraz est un entraîneur normal, calmos.... tu travailles à la Matmut et ta doublette Chevallier-Laspalès a pris un accent brésilien. Tu l’aimes bien, ce Malcom Filipe Silva de Oliveira, bordel.... tu as fait tes siestes devant l’ASSE, mais Christophe Galtier va te manquer quand même.... tu attends toujours le Stade rennais.... tu es Élie Baup, tu trouves que les multiplex c’est sympa, mais tu as la bave au bord des lèvres.... tu veux que Frédéric Antonetti rachète Bastia. En marche.... tu as déjà oublié Eder.... tu as vu un pilote de F1 reprendre ton club et se faire un. Kishna, Xeka, Zeka, comme ça.... ça t’a fait tout drôle de voir Loïc Féry partir en vrille.... tu sais désormais qu’il n’y a qu’un Saint-Barthélemy et qu’on n’y porte pas de polo Vicomte A. On y fait surtout des putains d’entraîneurs. Merci Lucien.... tu es triste pour Cédric Carrasso et Paul Baysse. Chienne de vie.... tu vas tourner le dos à Darty. Toi, tu aimes le confort pour tous et les meubles.... tu vas rappeler ton ex et la replaquer en août.