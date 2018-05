C’est fait : trop sûr de lui, pas assez gourmand, Canal + a perdu mardi la bataille de l’appel d’offres sur les droits du championnat de France pour la période 2020-2024. Résultat ? Voilà la chaîne cryptée au tapis et prête à laisser derrière elle 34 ans de diffusion de première division. Mais toi, tu ne l’oublieras pas et tu sais que tu as connu le foot sur Canal quand…

Par la rédaction de sofoot.com

… pour toi, le 9 novembre n’est pas le bon moment pour souffler une bougie avec Alessandro Del Piero mais plutôt une belle occasion pour sortir ta VHS du Nantes-Monaco de 84. Un jour où le roi Vahid avait couché Daniel Bernard et où la paire Biétry-Denisot était devenue ton double préféré.… d’ailleurs, tu as un jour vu Charles Biétry au milieu du Kop of Boulogne discuter avec des skinheads.… tu as parfois regardé le foot comme le porno du premier samedi du mois : en crypté.… du coup, tu as testé la technique d’un pote qui t’expliquait qu’en fermant un oeil et en faisant des abdos, tu pouvais arriver à voir normalement.… grâce à ton sport préféré, tu es aussi devenu cinéphile.… pour toi, une vraie soirée Ligue des champions, c’est avec Platini , Philippe Doucet, Hervé Mathoux, des consultants assis sagement devant un écran, et pis c’est tout.… lorsque tu as vu pour la première fois la palette graphique, tu t’es demandé si Doucet avait été embauché pour une histoire de quotas.… tu te souviens qu’avant d’être un big boss qui va de boite en boite, Cyril Linette commentait des Manchester United-Coventry.… tu t’es mis à fumer pour avoir la voix d’Alessandra Bianchi.… ton correspondant espagnol ne s’appelle pas Omar, mais Javier. Javier Gomez, évidemment.… tu te demandes parfois ce que devient Lorenzo Fanfani.… ta vie a changé le 1 septembre 1996 au lancement de Kisoque, l’ancêtre de Foot +.… Comme Platini sur le plateau de la Champions League, tu trouves chaque but d’anthologie un peu chanceux.… tu as déjà fait une fête d'anniversaire pour Cantona. Et avec Cantona.… tu es devenu un as en géo grâce à l’EDD, la vraie, celle où on te parlait de Dario Hübner, Markus Beierle, Kevin Phillips et Juan Antonio Pizzi.… tu sais que Pierre Sled n’est pas qu’un ex de Sophie Davant.… tu utilisais Éric Besnard comme excuse quand tu étais en train de muer.… ton échauffement se passait devant Philippe Dana et… tu connaissais Nathalie Iannetta avant l'Élysée.… tu as découvert qu’il y avait des piscines dans les vestaires. Enfin, certains vestiaires.… tu t’es déjà réveillé la nuit en hurlant un «» à faire trembler les murs. Oui, Yannick Fischer est ton idole.… tu ne connais paset. Pour toi, un résultat, ça s’apprend dans… Tu sais que tactiquement, Philippe Doucet n’a rien à envier à Arrigo Sacchi.… tu avais un talent fou pour les productions maison : tu te souviens de ce Monaco-Lens, un dimanche soir, où tu avais laissé Doumé Poulain te fracasser les tympans pour t’aider à décrypter les actions cryptées ?… «… tu te rappelles encore de l’air du générique de Nico&Luis dans les Guignols.… tu as appris que la lumière venait de Laurent Blanc.… lest’ont scotché sans prévenir.… pour toi, un vrai polyglotte, c’est Paga, pas Anne-Laure Bonnet. «… tu avais réglé la sonnerie de ton Samsung C520 sur ça.… pour toi, le but en clair, c’est pas juste une vanne sur l’OM.… tu as pu te taper des dimanches à enchaîner la sieste devant un Grand Prix de F1 au Japon, l’apéro avec une affiche de Top 14, le match de Ligue 1 pour dîner avant de te faire bercer par un match de NBA. Il est là l’esprit olympique.… tu as appris à te servir d’une serpe en 1992 et Thierry Gilardi était derrière toi.… tu as aussi connu TPS Star, Pathé Sport et Multivision.… tu as su que tout partait en couille le jour où tu as dû suivre le titre de l’OM face à Rennes en direct sur Orange. Avec Denis Balbir.… «» is the new «… tu as revu défiler les pires heures de l’Histoire lorsque tu as assisté à la fuite de tous ces traîtres vers BeIN au premier coup de vent.… tu as vu Stéphane Guy se rouler en boule devant l’infernal Wayne Rouni.… tu avais une maîtrise parfaite de la prise péritel.… d’ailleurs, tu avais une VHS avec une prise péritel qui piratait Canal Plus. À toi les Auxerre-Lokomotiv Plovdiv, les PSG-Real, les Bordeaux-Milan AC, les Nantes Leverkusen !… tu as déjà été réveillé par «» et un triplé de Victor Agali.… tu as vu arriver la Spider-cam. Et disparaître, sans aucun raison.a donné un intérêt au lundi.… tu étais soulagé de ne pas entendre Philippe Houy ou Yves Kupferminc.… tu as entendu Paul Le Guen jouir de détresse.… tu as acheté le livre de Pierre Ménès pour la modique somme de 16,50€.… myCanal t’a lâché.… ton équipe type, c’est le onze d’Europe.… tu as déjà posé les yeux sur D2 Max.… tu as vu Philippe Bruet pour la première fois et tu t’es demandé comment un si petit homme pouvait avoir un si grand front.… tu as regardé en direct le jubilé de Michel Platini … tous les mois, tu devais taper un code sur cette saloperie.