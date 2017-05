Tu sais que tu aimes le multiplex quand...

Dimanche, c'est le retour du multiplex. Et toi, le multiplex, c'est une date que tu coches avant celles des ponts de mai. Parce que toi, tu es un vrai dingue du multi.

Par Eric Carpentier, avec la rédaction de sofoot.com

... un multiplex de handball ? Même pas peur.... «... tu es Eric Besnard.... tududu tutu tutu !... tu l'a mise en sonnerie de téléphone pour faire marrer tes potes...... tu n'as plus de potes et le multi est devenu ta soirée la plus animée de l'année.... tu n'aimes pas les cinémas de quartier.... tu adores les... tu es fier de pouvoir montrer ta connaissance des noms de toutes les gares de France. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais mercredi prochain ?... tu préfères les apéritifs dinatoires aux vrais dîners.... tu joues avec ton iPhone devant un film.... t'es le roi de la zapette.... tu es nostalgique du lycée, où tu avais cinq matières différentes dans la même journée.... tu t'étais abonné à Canal + pour voir du foot.... tu ne mets que le son. Radio-bière-foot, mon pote !... enfant, tu chantaissous speed. Alors forcément, ça t'évoque des souvenirs.... tu es Toulousain. «... tu as une statue d'Amara Diané dans ton salon.... tu connais le nom de tous les stades de Ligue 1. Et même de Ligue 2, tiens.... tu es Lillois et tu as vu Lens descendre ce soir-là.... tu n'es ni Parisien, ni Lillois, mais ton meilleur souvenir de multiplex, ça reste cette 38e journée de 2008 : 43 buts putain !... d'ailleurs tu l'as enregistrée et tu te l'es repassée au ralenti. Ça allait trop vite.... tu as aussi une statue d'Euclide. Passer ta soirée à calculer si Montpellier passe onzième au nombre de buts inscrits à l'extérieur, c'est ton truc.... tu as déjà vu cet épisode d'Inspecteur Barnaby.... tu lis toujours trois livres en même temps.... tu es Dmitry Rybolovlev et tu as vu Monaco passer en soldes un soir de mai 2011.... tu préfères le polo de Pascal à la chemise d'Hervé.... parfois, la nuit, tu te réveilles en gueulant «» Avant de réaliser que non, tu n'es pas à Bonal, ce n'est qu'un mauvais cauchemar.... tu aimes les sensations fortes. Enchaîner contrôle de Marco Verratti, accélération de Cheick Diabaté, passe de Bernardo Silva et frappe de Nolan Roux, ça te plaît.... tu joues à Mon Petit Gazon.... tu étais supporter Lyonnais de 2005 à 2007. Depuis tu es passé à Paris, même si t'aimes bien Monaco cette saison.... tu es Manuel Valls. Tu vas là où ça se passe.... tu es en faveur de l'amour libre.... tu es écolo. Tu aimes les matchs qui débutent à la lumière du jour.... tu préfères voir la célébration avant le but. Pour le suspense.... tu n'es pas supporter rennais. D'ailleurs, c'est qui, ce Nicolas Fauvergue ... tu préfères fêter un maintien à un titre.... tu acceptes toujours plusieurs soirées le soir du réveillon.... tu préfères la tournée des bars à une vulgaire soirée en appartement.... tu préfères un vrai planteur martiniquais à une pauvre vodka-orange.... tu as un ventre mou.