Tu sais que tu aimes le football corse quand...

Ce soir, c’est derby d’Ajaccio en Ligue 2, soit l’affrontement de deux des quatre clubs professionnels de l’île. Un petit rappel que la Corse, cette petite île d’à peine plus de 300 000 habitants, est une terre de foot pas comme les autres. Et toi, tu sais que tu adores le football corse quand...

Par Thomas Andreï (& Cie)

... tu as les cheveux longs et le tacle facile.... tu as déjà joué au foot en Prada.... tu as déjà joué au foot en treillis.... tu préfères le bruit d’une bombe agricole à celui d’une trompette.... tu as déjà craqué un fumi à un match de PH.... tu cours après les arbitres.... tu tires tes chaussures sur le juge de touche.... tu sais ce que c’est, la douleur, grâce au synthétique de Corte plein de sable.... tu as déjà taclé sur une crotte de chèvre.... tu cries un «» dès que tu entends un pétard dans la rue. Réflexe pavlovien.... tu as cassé un siège au stade. Et tu t’en veux.... tu fais encore des tournois de sixte l’été. Parfois même contre le légendaire Paul-Ferdinand Heidkamp. Dit «» . Qui était par ailleurs meilleur que Beckenbauer.... tu ne dis pas beach soccer. Tu dis juste : «... tu en veux à Mickey 3D de s’être approprié cet ange de Johnny Rep.... tu sais que l’immense Ismaël Triki a porté un brassard avec la Testa Mora en Coupe du monde avec le Maroc.... tu sais qu’Adil Rami est né à Porto-Vecchio.... tu es convaincu que Claude Papi était meilleur que Platini.... tu es toujours un peu gêné de voir un joueur corse en équipe de France, mais un peu fier aussi.... tu es aussi fier de dire que des champions du monde 98 ont fini dans ton club, que ce soit Diomède ou Karembeu.... tu ne peux pas t’empêcher de bien l’aimer, Djibril Cissé. Sauf quand tu vois des casquettes Mr. Lenoir en soirée.... tu préfères voir Poggi, Lippini ou Cahu faire un tacle glissé que tous les dribbles du monde.... tu penses qu’Alain Orsoni est innocent.... mais que Fabrizio Ravanelli est coupable.... tu sais que les meilleurs joueurs corses actuels sont nés à Ajaccio et qu’on ne le dit pas assez.... tu détestes Jean-Claude Darcheville.... tu as un poster d’Emil Kostadinov, et une photo d’Eder au-dessus de ton lit.... petit, tu t'es fait engueuler lorsque tu as ri en voyant Capone au stade pour la première fois.... tu attends ton équipe à l’aéroport après une simple victoire contre Nancy.... tu joues à domicile à Gueugnon ou Créteil.... tu en veux toujours à Florent Ghisolfi, et tu lui en voudras toute ta vie.... tu en veux aussi à Emmanuel Petit d’avoir pété la jambe de Lubo. Même si tu n’as pas vu le match.... tu te souviens de ce pauvre arrière latéral d’Auxerre à la coupe de cheveux bizarre se faire rouer de coups par Pierre-Yves André tout le match. Coucou, Bacary Sagna.... Gameiro-Griezmann ? Pfff, la vraie doublette, c'est Pierre-Yves André et Frédéric Née.... tu étais dégoûté que le CAB élimine le Sporting en Coupe. Mais content aussi.... tu veux toujours battre le Gaz, l’ACA ou le Sporting, mais que tu as toujours un sourire quand ils montent en Ligue 1.... tu expliques à un continental : «... tu donnais plus de voix en chantant la seconde place du GFCA en Ligue 2, alors que tu étais monté voir Bastia en finale.... tu traites les Ajacciens de Gaulois.... tu traites les Bastiais d’Italiens.... tu sais que Patrick Beneforti aurait dû finir au Milan.... tu supportes forcément le Milan ou la Juve, d’ailleurs.... tu prononces les noms des joueurs «» une fois qu’ils jouent sur l’île, mais plus s’ils retournent sur le Continent. Bisous, Benoît Pedretti et Franck Jurietti.... tu penses que le défenseur le plus élégant de l'histoire, ce n’est pas Alessandro Nesta , mais bien Morlaye Soumah.... tu sais que s’il avait joué ailleurs, Éric Durand aurait été en équipe de France.... tu appelles les joueurs par leur prénom après les avoir croisés une fois à la boulangerie. «» , «... tu sais que sans son alimentation dégueulasse, Wahbi Khazri aurait mis quinze buts dès la première saison. Un Texas burger, une Orezza citron, chef !... tu sais que s’il avait arrêté le Fanta, Romaric aurait pu continuer à courir.... tu te souviens de la virgule de Thauvin, contre Châteauroux, qui avait fait tomber Rothen.... tu disais «» à tes potes après avoir vu Ben Saada ou Alex Song jongler dans la cour du lycée.... tu essaies toujours de suivre Michael Essien , mais ça devient compliqué.... tu as voté Frédéric Hantz aux présidentielles.... tu as croisé tous les joueurs saouls en ville. Krasić plein de vin à l’Appart, Cherrad au whisky coca à la salle de jeu du Mariana, Penneteau au Rex...... et Flamini en bombe noire à Via Notte, tant qu’à faire.... tu arrêtes tout, en boîte à Aix, quand on passe la chanson de ton club à 3h du matin.... tu as déjà engueulé un joueur qui était dehors une veille de match. «... tu n’aimes pas Nice.... ni vraiment Marseille. Et encore moins Paris.... tu vibres pour un Furiani – AJB.... tu sais qu’un AS Niolu – Antisanti, ça vaut tous les matchs les plus chauds des Balkans.... tu ne veux pas aller jouer à Sartène.... tu sais que les gens de Corte ne sont pas toujours pour le Sporting, ni l’ACA, ni le Gaz. Ils supportent l’USCC et «» .... tu connais chaque victoire de la. Et surtout le mythique 2-0 face à la France, à Marseille, en 1967.... tu as vraiment voulu y croire, à Mutu qui marquerait plus que Zlatan.... tu avais un drapeau mexicain accroché à ta fenêtre à la dernière Coupe du monde.... tu trouves que François Modesto est plus beau qu’une fille.... tu sais que Nicolas Dieuze est le pire attaquant de l'histoire.... tu rencontres parfois des types de Camperemu dans un bar, et continues par les appeler par leurs pseudos.... tu coupes le son quand tu vois Pierre Ménès, Pascal Praud, Denis Balbir ou Christophe Barbier à la télé.... tu es toujours ravi d’apprendre où joue Alexy Bosetti cette saison.... tu trouves que c’est quand même complètement débile d’orthographier ce prénom comme ça.... tu sais que le plus beau but collectif de l’histoire du football, c’est le miracle de Larios à Turin.... tu as des cassettes de Vangelis dans la voiture.... tu as tendance à appeler tous les joueurs qui se nomment Antoine ou Anthony, «» , depuis le passage du grand Tony Vairelles.... tu veux être indépendant, mais réfléchis à une dérogation pour jouer en Ligue 1 ou en Serie A.... tu ne regardes la Coupe du monde et l’Euro que d’un œil, tu attends toujours la. D’ailleurs, tu sors toujours l’argument «... tu t’en fous de la Coupe de France, tu as déjà la Coupe de Corse.... tu respectes les minutes du silence.... tu respectes une minute de silence tous les week-ends.... tu te souviens de tout le stade qui chante le Diu (l’hymne corse) lors du derby Ajaccio – Bastia après la mort de MAntoine Sollacaro. Alors que les médias ne montrait que les échauffourées.... tu ne veux pas jouer le 5 mai.