Tu sais que tu aimes la CAN quand...

L'Euro t'a à peine fait vibrer, et l'idée de vivre une nouvelle Coupe du monde dans moins de deux ans ne t'emballe pas plus que ça. Toi, ton petit plaisir footballistique arrive en janvier tous les deux ans. Et pour rien au monde tu ne manquerais ce mois un peu fou où tu vas admirer tes héros suer sur des terrains vagues.

Par Alexandre Doskov

... tu es de ceux qui ont la flemme d'arroser leur gazon.... tu es abonné à... ton historique de recherche est plein de vidéos de bastons d'animaux improbables.... ta chaîne préférée est... tu affirmes haut et fort que ton amour pour la CAN est ta façon de lutter contre lades esprits.... aux USA, tes États préférés sont le Colorado, le Wyoming, l'Utah et le Nouveau-Mexique. Oui, tu adores les frontières découpées avec une règle et une équerre.... tu connais cette chanson par cœur :... tu ne vois pas ce qu'il y a de mal à mentir sur ton âge pour draguer en soirée.... tu trouves génial le concept de jouer deux matchs d'affilée sur le même stade, un à 17h et un à 20h.... enfin une compétition continentale à seize équipes, où personne ne va devoir faire des équations à deux cents inconnues pour trouver les meilleurs troisièmes.... ceux qui veulent boycotter la CAN à cause de la situation au Gabon te font rigoler. Oui, les photos d' Omar Bongo tout sourire avec Jacques Chirac te manquent.... tu n'as pas contesté la réélection d'Ali Bongo en 2016.... même ces 95,46% des voix avec 99,93% de participation qu'il a récoltés d'après les chiffres officiels dans le Haut-Ogooué, province d'origine de la famille Bongo, tu y crois.... tu as cessé d'êtrele jour où il a déclaré que «» .... tu adores voir la Ligue 1 décimée, et regarder certaines équipes devoir jouer un mois sans un tiers de leurs joueurs.... tu aimes bien les séances de tirs au but. Plus ça dure, plus c'est bon.... tu aimes les grandes civilisations, alors tu respectes ce tournoi qui permet à l'Égypte de renouer avec sa grandeur passée.... ce qui rend la carrière de Drogba si belle, ce ne sont ni ses années à Chelsea ni la légende qu'il a écrite en seulement un an à Marseille. C'est sa course folle et éternelle après la CAN.... une compétition qui invite Booba pour la cérémonie d'ouverture, tu ne peux que tirer ton chapeau.... tu places Jacques Foccart parmi les grands hommes du XXsiècle.... tu aimes les scénarios tragiques.... tu sais que Valéry Giscard d'Estaing n'a jamais rien reçu de la part de Bokassa.... tu vas te faire un plaisir de faire semblant de supporter le petit poucet, la Guinée-Bissau.... et tant pis si tu ne connais rien à ce pays. D'ailleurs, tu es tellement ignare que tu es persuadé que le groupe Bisso-na-Bisso s'appelle comme ça en référence à ta nouvelle équipe préférée.... tu travailles les pecs pour pouvoir ouvrir les trois derniers boutons de ta chemise comme Hervé Renard.... «» , balançait cette cruche de Léa Seydoux. Ridicule. Toi, un samedi soir passé devant Burkina Faso-Cameroun te suffit amplement.... quand tu voyages, tu ne prends que des vols placés sur la liste noire des compagnies aériennes interdites dans l'Union européenne.... et tu as presque assez de points sur tes cartes de fidélité chez Daallo Airlines, Taag Angola Airlines ou Air Gicango pour avoir droit à un maillot gratuit de l'équipe africaine de ton choix.