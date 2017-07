Tu sais que ton mercato est déjà raté quand...

Le regard hagard de l'entraîneur quand on lui demande le profil de sa nouvelle recrue, ton joueur préféré qui signe en D2 anglaise, le douzième du championnat turc qui te double pour ta cible prioritaire, des millions investis sur un tocard... Il reste plus d'un mois de mercato, mais tu le sais : tout est déjà foutu.

Par Christophe Depincé

... tu viens de comprendre que la pépite brésilienne annoncé par @agent_jean_claude il y a un mois sur Twitter ne viendra jamais. Télétexte, c'était quand même plus fiable.... la ligne directrice de ton recrutement est : «... ton président dit vouloir s'appuyer sur l'excellence du centre de formation alors que Lille , Salzbourg et Monaco n'ont jamais essayé de te piquer un jeune.... tu as vendu ton meilleur joueur en Angleterre pour moins de dix millions.... tes seules recrues sont des prêts. Avec option d'achat quand elles sont nulles. Sans option d'achat quand c'est ton club qui est nul.... tu viens d'investir tout ton oseille sur un joueur qui parle de « tremplin » dès sa première conf'.... ton nouveau numéro 9 a marqué 12 buts sur les quatre dernières saisons, matchs amicaux inclus. «... ton entraîneur dit faire pleinement confiance à son effectif après une défaite 3-2 en amical contre le FC Vesoul.... ton directeur sportif parle de potentiel pour un joueur de 28 ans arrivé de D2 slovaque.... ah non, c'est vrai : tu n'as pas de directeur sportif.... tu attends «» .... un joueur du championnat hongrois se sert de l'intérêt de ton club pour revaloriser son contrat.... tu as recruté sept joueurs inconnus via le même agent. Et il ne s'appelle même pas Jorge Mendes.... tu viens de prolonger de trois ans ton défenseur central de 34 ans. Oui, celui qui a pris le bouillon contre le boulanger de Saint-Père-Marc-en-Poulet en Coupe de France ... tu viens de recruter Benjamin «» Moukandjo.... ton club dit pouvoir enfin mettre 20 millions sur un joueur, mais la dernière fois qu'il l'a fait, c'était pour Severino Lucas ... tu es supporter du Stade rennais. Tu as divorcé avec l'espoir depuis bien longtemps.... tu vois zéro rumeur sur un attaquant alors que ton club tourne à une moyenne de 0,7 but par match depuis trois ans.... tu vois zéro rumeur tout court. Ton club n'a pas d'argent, toi non plus. L'été n'est qu'un long chemin de croix pour toi.... le seul blase que tu vois associé à ton club est « DNCG » ? C'est qui ce putain de DNCG, il joue où, bordel ?... tu sais que ce Jean-Luc Miranda Pablo Bulbizarre débarqué de D2 mexicaine ne vaut rien. On ne voit pas bien comment, mais tu le sais.... ta principale recrue est un feu follet exilé dans le Golfe depuis trois ans.... tu viens de signer une ancienne starlette qui veut «» , mais qui n'avait pas perdu le plaisir de manger.... en plus d'avoir un, ton club a un «» .... Gonalons, Tolisso et Lacazette se sont barrés. Tu vas détester qui dans le club de ta banlieue maintenant ? Ah non, il y a encore Lopes, ouf.... tu rêvais d’exotisme, mais non, tu auras le milieu défensif moyen du club voisin parce qu'il «» .... tu as beau recruter la terre entière, tu auras toujours le même coach la saison prochaine.... tu as beau recruter le meilleur coach du monde, tu auras toujours les mêmes joueurs la saison prochaine.... tes recruteurs sont des juillettistes. #ChasséCroiséEntreJuillettistesEtAoûtiens... tu n'as pas de recruteur. Juste des agents qui te veulent du bien.... ton principal renfort pour la Ligue des champions est un latéral chauve de 33 ans.... ton président dit négocier avec un joueur qui a signé dans un autre club la veille.... ton entraîneur va droit au but en t'annonçant que tu n'as même pas le droit de rêver d' Olivier Giroud ... le mec le plus optimiste de ton forum de supporters a pour seul argument concernant ta nouvelle recrue de 32 ans : «... ton entraîneur voulait «» et t'as pris un mec tellement fort dos but qu'il n'a jamais vu la trogne d'un gardien adverse.... tu apprends que ton nouveau latéral gauche, en plus d'être nul, a une mauvaise hygiène de vie : le cousin de ton voisin l'a vu fumer une chicha fraise en mars 2013. «... tu viens de recruter Elderson Echiejile.... ton club a vendu Bernardo pour seulement 50 millions. Toi, tu en aurais tiré 15 ou 20 millions de plus, facile.... tu es le supporter devin et grognon. Tu as juste envie de râler et tu as bien raison.