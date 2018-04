Perdre 4-1 et gagner 3-0 au retour, c'est, pour toi, le meilleur scénario au monde. Ton cœur s'emballe, tu cries devant ta télé. Il n'y a rien de plus beau qu'un score qui se renverse. Tu sais que t'es un remontadix quand...

Par EM, MP, MB et MR

... tu ne regardes jamais les matchs aller. Aucun intérêt.... sur les sites de paris, tu mises toujours sur l'équipe qui a perdu au match aller. Et de préférence sur celle qui a perdu par le plus gros écart, car la cote sera plus belle.... s'il y a bien une chose que tu ne supportes pas, ce sont lesavortées. 1-0, 2-0, laest en cours... Ah, non, 2-2.... tu es supporter de Metz depuis Barcelone-Metz en 1984.... tu es supporter de l'OM depuis Marseille-Montpellier en 1999.... tu es supporter de La Corogne depuis La Corogne-Milan en 2004.... tu es supporter d'Arsenal depuis le Arsenal-Milan de 2012. Ah non, merde...... tu es supporter du Barça depuis Barça-PSG en 2017.... tu es supporter de la Roma depuis mardi soir.... tu te vantes en permanence «» .... tu fais exprès de ne pas voir certains de tes amis pendant plusieurs mois pour ensuite pouvoir «» .... tu t'en fous d'avoir 7 au contrôle de maths parce que tu es persuadé que tu auras 14 au suivant pour avoir la moyenne.... et d'ailleurs, même quand tu as eu un 15 en histoire, tu restes sur tes gardes. Un 4 au contrôle sur la vie de Pépin Le Bref est si vite arrivé.... ton proverbe préféré, c'est : «... après chaque, tu t'en donnes à cœur joie sur Twitter : «... et tu actualises toutes les deux minutes pour voir combien de retweets.... d'ailleurs, tu as acheté ce T-shirt et aujourd'hui, tu l'as mis au bureau pour faire rigoler les collègues :... tu adores te fixer des petits défis dans la vie de tous les jours. Par exemple : partir de chez toi avec dix minutes de retard pour voir si tu es quand même capable d'arriver à l'heure.... ou arriver à une soirée deux heures après son commencement pour voir si tu peux être plus saoul, plus vite. Ah, les shots.... tu adores les erreurs d'arbitrage.... tu détestes désormais le Real Madrid. Briseurs de... tu sais qu'un baccalauréat a plus de saveur quand il est obtenu au rattrapage.... tu as un tatouage de Marc Raquil.... et un autre de Floria Guei.... tu es aussi devenu un Houston Rocketix lors de la saison 2004-2005 :... quand tu tiens un concept, tu as tendance à le mettre à toutes les sauces. Si bien que ça te désole de voir que le FC Metz n'arrivera pas à faire sa... tu ne vas jamais boire un coup, mais tu as plutôt «» .... tu fumes deux paquets de clopes par jour et pourtant, tu comptes bien enterrer tous tes potes.... les soixante premières années de ta vie ont été nulles, mais tu ne t'interdis pas de marcher sur le monde maintenant que tu es à la retraite.