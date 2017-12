Tu sais que t'es un Ballondorix quand...

Tu as découvert le football un peu par hasard, il n'y a pas si longtemps, et la soirée du Ballon d'or est rapidement devenue ton moment préféré de la saison. Tu aimes le strass, les paillettes, les superstars, et tu te fous pas mal de la notion de mérite. Tu sais que tu es un Ballondorix quand...

Par Alexandre Doskov

... tu ne rates jamais les NRJ Music Awards, ni les Grammy, ni les MTV Video Music Awards.... tu ne lis qu'un livre par an : le prix Goncourt.... tu aimes la décoration de mauvais goût.... chez toi, il y a des moulures en forme de pattes de lion aux pieds des tables, d'énormes bouquets de fleurs en plastique et des lampes magma qui font des bulles bleues.... tu achètes tous tes bijoux chez le joaillier Mellerio, rue de la Paix à Paris. Eh oui, tu soutiens l'atelier qui fabrique chaque année ton trophée préféré.... forcément, à 3000 euros les boucles d'oreilles premier prix, ça ne te laisse plus beaucoup de sous pour manger, et tes bras rachitiques inquiètent ton entourage.... pour toi, Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football, puisque c'est celui qui a gagné le plus de Ballon d'or. CQFD.... tu n'as jamais compris les débats autour de l'ancienne ou de la nouvelle formule. Pour toi, la meilleure formule est celle qui fait gagner les joueurs que tu regardes le plus sur Youtube, donc ceux qui marquent le plus de buts. CQFD.... tu trouves les défaites d'Iniesta en 2010, de Ribéry en 2013 et de Neuer en 2014 totalement justifiées. Bah oui, Neuer, il avait marqué combien de buts cette année-là ? Zéro ? Ok, et Cricri ? Cinquante-six ? Eh ben voilà. CQFD.... d'ailleurs, tu ne comprends même pas pourquoi on continue à nommer des gardiens de but et à leur faire croire qu'ils ont une chance de décrocher la timbale.... mais tu es beau joueur, donc tu considères que Lev Yachine est le meilleur goal de tous les temps. Même si tu n'as aucune idée de qui il est et que tu hésites entre Russie et Ukraine concernant sa nationalité.... tu adores l'expression : «... tu ne comprends rien au transfert de Neymar. Il n'a jamais gagné le Ballon d'or et vaut 222 millions d'euros, alors que Messi ne coûte que 120 millions d'après sa fiche Transfermakt . Non, mais dans quel monde vit-on ?... tu es abonné à... chaque année, tu fais semblant de croire qu'il y a du suspense jusqu'au bout et qu'on ne connaît pas le nom du vainqueur avant l'ouverture de l'enveloppe finale.... tu regardes la cérémonie du Ballon d'or avec autant d'étoiles dans les yeux que celle des Oscars. Oui, tu adores les belles tenues, les tapis rouges et les discours de remerciements «... le lendemain, tu vas sur des forums pour commenter les plus belles robes et les plus beaux costumes.... tu as beaucoup apprécié le film... quand tu regardes le palmarès des vainqueurs, il y a beaucoup de joueurs que tu ne connais pas. C'est qui cet Allan Simonsen ? Et ce Flórián Albert ? Quant au dénommé Denis Law , il pourrait être assis à côté de toi en ce moment même que tu ne le reconnaîtrais pas.... tu es déjà en train de faire des pronostics pour trouver qui mettra fin au règne de Ronaldo et de Messi. Neymar et Mbappé sont tout en haut de ta liste, évidemment.... ça tombe bien, tu supportes le PSG depuis 2013.... les polémiques sur Titi Henry qui n'a jamais remporté le Ballon d'or ou le sacre de Michael Owen en 2001 t'intéressent très peu. À cette époque, tu ne regardais pas encore le football.... tu imites parfaitement le «» de CR7.... tu t'apprêtes à vivre une soirée dorée pleine de stars et tu t'échauffes en écoutant en bouclede Gold.... évidemment que la mort de Johnny t'attriste. Mais tu es heureux que L'Équipe 21 n'ait pas prévu d'annuler la soirée Ballon d'or pour diffuser une émission spéciale sur l'idole des jeunes.... il y a encore deux ans, la cérémonie du Ballon d'or était une longue soirée pénible où étaient aussi distribués les prix de la meilleure joueuse, du meilleur entraîneur, du plus beau but, etc. Dieu merci, cette année, les organisateurs ont dégagé tous ces trucs superflus pour ne se concentrer que sur l'essentiel.... tu as un mépris profond pour les autres distinctions individuelles, les trophées du meilleur joueur UEFA, le Soulier d'or, et toutes les autres cochonneries du genre.... tu est totalement incapable d'expliquer le mode de scrutin et tu sens bien que, démocratiquement parlant, il est un peu limite, mais tu le défends mordicus. Un peu comme un Américain en pleine campagne présidentielle.... tu ne connais pas du tout le football.