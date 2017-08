Tu sais que t’es gaucher quand...

Console toi : même si tu es nul, tu es spécial. Spécial dans ta manière de toucher le ballon, spécial dans ta manière de ne te servir que d'un seul pied, spécial dans ton élégance. Toi, tu as l'impression de face partie de la plus belle secte footballistique du monde. Toi, tu es gaucher. Et tu le sais.

Par Swann Borsellino, gaucher

... tu bois de la Volvic. Bah ouais, «» .... tu es très fort de l’extérieur du pied…... mais aussi du pointu, du talon, du coup du pied, du nez et de l’oreille. Bref, tout ce qui peut te permettre de ne pas frapper du pied droit.... tu te souviens des buts que tu as marqué du pied droit.... d’ailleurs, tu le dis à chaque fois que ça arrive : « je l’ai mise du droit, hein » .... si Patrice Evra menaçait d’arrêter sa carrière si tu réussissais 8 jongles du pied droit, il continuerait longtemps. Et tant pis pour les supporters de l’OM.… petit, ta mère ne lavait qu’une seule de tes deux chaussures.... tu ne saurais pas du tout comment la définir, mais tu sais ce qu’est une patte gauche. Un mode de vie, une facilité, de l’esthétisme.... tu es moche en costard, en revanche, balle au pied, tu es très élégant.... tu n’as jamais compris l’expression : « le pied droit, c’est pour monter dans le bus » . Tu montes dans le bus du pied gauche.... tu as une course d’élan particulière, on dirait une danseuse étoile.... tu frappes tes coups francs comme ça :... d’ailleurs, tu as toujours frappé tous les coups de pied arrêté. Certainement l’héritage de Sinisa, ça.... tu n'es pas bon du tout au foot mais tu as trouvé une place en club : ouais, il y avait besoin d’un latéral gauche.... tu aimes centrer et faire des transversales.... tu prends énormément de plaisir à croiser un pénalty dans le petit filet.... tu penses que Thomas Mangani n’a pas le respect qu’il mérite.... tu te rappelles de Ian Harte.... et tu n'oublieras jamais Harry Kewell.... tu te considères comme un héritier de Bernard Genghini.... tu es souvent de mauvaise humeur alors on dit que tu es un gaucher contrarié.... tu as envie de célébrer quand tu réussis une passe du droit.... tu penses que ce n’est pas un hasard si on appelle Ronaldinho «» .… sur le terrain, un adversaire un peu énervé a déjà dit de toi «» .... sur le terrain, un adversaire qui se croit un peu plus malin que les autres a déjà crié «» quand tu avais le ballon en position de frappe.... sur le terrain, un adversaire qui n’avait pas vraiment envie de te respecter a dit : «» .... tu as un immense respect pour Arjen Robben.... d’ailleurs, maintenant que tu ne joues plus en club, tu t’éclates bien sur ce côté droit.... tu penses qu’il vaut mieux être très fort à quelque chose que moyen à plein de choses.... ta nouvelle coqueluche s’appelle Paulo Dybala.... à tes potes qui te disent que l’Inter est la meilleure équipe de l’histoire de PES, tu leur réponds : «» .... tu préfères Leo Messi à Cristiano Ronaldo.... tu penses que si la France a gagné la Coupe du monde 1998, c’est grâce à «» .... tu penses que si la France a gagné l’Euro 2000, c’est grâce à «» .... bon, peut-être que celle-là, tu ne l’aurais pas mise.... tu sais que Redondo n’aurait jamais fait ça s’il était droitier.... Mesut Özil non plus…... Rivaldo non plus…... sur un terrain, tu n’as pas de prénom, on t’appelle «» .... tu es très, très fort au challenge Téléfoot. Et tu n’y peux rien.... tu es gaucher de la tête.... tu aimes bien faire des ciseaux sur la pelouse. Bah ouais, dans la vie de tous les jours, tu n’arrives pas à couper avec.... tu penses que ce n’est pas un hasard si le « à gauche » vient avant le « à droite » dans « Ces soirées-là » de Yannick.